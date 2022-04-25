Sorgun'a alternatif yol

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde garajlar mevkii karşısında trafik akışını sağlayıp park sorununu çözmek için, yan yol ve park alanı yapım çalışmaları tamamlandı.

PAYLAŞ
  • 25.04.2022 10:29
  • Güncelleme: 25.04.2022 10:29
Sorgun'a alternatif yol
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde garajlar mevkii karşısında trafik akışını sağlayıp park sorununu çözmek için, yan yol ve park alanı yapım çalışmaları tamamlandı.

Sorgun’da D-200/E-88 karayolunda garajlar mevki karşısına tali yol ve park yeri yapım çalışmasına başlayan belediye ekipleri, kısa sürede çalışmalarını tamamlayarak yeni yolu vatandaşların hizmetine sundu.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Bölgedeki esnafımız ve vatandaşlarımızla yapılan toplantılar ve görüşmeler sonunda belediyemiz olarak sorunları ve mağduriyetleri gidermek üzere hem esnafımız hem de vatandaşlarımızın kullanımı için yan yol ve park yerleri yapım çalışmalarına ivedilikle başladık. Çok uzun zamandan beri sorun teşkil eden garajlar mevkiindeki araç park etme ve anayol trafik sorunu bir hafta gibi kısa bir sürede ekiplerimizin öz verili çalışmaları neticesinde tamamlanarak halkımızın hizmetine sunduk” dedi.

Yapılan çalışmanın vatandaşta memnuniyet uyandırdığını da belirten Ekinci, “Çalışmalar sonucu yaya trafiğine de engel olan izinsiz sundurmalar kardırılmış ve bu alanların kaldırım taşları yenilenip düzenlenerek yayalarımızın kullanımına kazandırılmıştır. Yapılan tali yol, park yerleri ve yenilenen kaldırımlar esnaflarımız ve vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Bu süreçte uzun süreli bir sorunu çözüme oluşturmak için çok kısa süreli de olsa sıkıntı verdiğimiz esnafımıza anlayışı ve yardımları için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Analig Kayseri Taekwondo takımı yarı finale yükseldi

Analig Kayseri Taekwondo takımı yarı finale yükseldi

Başkan Büyükkılıç'tan 40 ton nohut tohumu müjdesi

Başkan Büyükkılıç'tan 40 ton nohut tohumu müjdesi

Başkan Büyükkılıç Cumhur İttifakı ile iftarda buluştu

Başkan Büyükkılıç Cumhur İttifakı ile iftarda buluştu

Otobüs yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Otobüs yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Uzmanından kene uyarısı

Uzmanından kene uyarısı

Arşiv ve soyunma dolabı özellikleri

Arşiv ve soyunma dolabı özellikleri

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

4
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

5
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

6
Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'a hazırlanan Kayserispor, ligde 3 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş'a hazırlanan Kayserispor, ligde 3 maçtır kaybetmiyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kardaş: 'Aşı sayesinde 2 milyon insanın ölümü engelleniyor'

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kardaş: 'Aşı sayesinde 2 milyon insanın ölümü engelleniyor'

DAHA FAZLA
Kocasinan'da Ramazan ve Çanakkale Ruhu birlikte yaşatıldı

Kocasinan'da Ramazan ve Çanakkale Ruhu birlikte yaşatıldı

Kopçu Mahallesi Taziye evi törenle açıldı

Kopçu Mahallesi Taziye evi törenle açıldı

Kocasinan'da Liselerarası Spor Festivali devam ediyor

Kocasinan'da Liselerarası Spor Festivali devam ediyor

Kayseri'de 1 milyon çiçek açtı

Kayseri'de 1 milyon çiçek açtı

Başkan İmamoğlu 'Limana direk ulaşım olursa dünya pazarına daha da yaklaşacağız'

Başkan İmamoğlu 'Limana direk ulaşım olursa dünya pazarına daha da yaklaşacağız'