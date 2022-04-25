Yozgat'ta kuru bezelye deneme ekimi yapıldı

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitisü’nce geliştirilen ‘Deren’ ve ‘Irmak’ adı verilen iki kuru bezelye çeşidinin deneme ekimi Yozgat’ta yapıldı.

İl merkezi başta olmak üzere Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerinde 4 köyde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kuru bezelye deneme ekimleri sulu ve kuru ortamda yapıldı. Nohut ve mercimek gibi hububat ürünlerinde olduğu gibi bezelye de, tarlada iyice kuruduktan sonra biçilerek hasat edilecek ve kuru olarak depolarda saklanacak. İlin ekolojik şartlarına uyum sağlaması durumunda ise kuru bezelye, üretim alanları çoğaltılarak çiftçilere alternatif ürün olacak.

Kuru bezelye deneme ekimleriyle ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, müdürlük olarak baklagillerde üretim ve verimi artırmak amacıyla eğitim, yayım ve demonstrasyon faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Bezelyenin ülke genelinde yeşil olarak yetiştirilip tüketildiğini hatırlatan Özakaya, “Bezelyenin yeşil olarak üretilip tüketilmesi muhafaza ve nakliyede zorluklara yol açmaktadır. Yeşil bezelyenin muhafazası ancak soğuk zincir veya konserve şeklinde yapılabilmektedir. Bu sorunların bertarafı ve yetiştirilmesinde kolaylık sağlamak amacıyla Bakanlığımızca 2 adet kuru bezelye çeşidi geliştirilerek tescil edilmiştir. Yeni geliştiren kuru bezelyede muhafaza ve nakliye sorunları yoktur. Tarlada nohut ve mercimekte olduğu gibi iyice kuruduktan sonra biçilerek hasat edilmekte ve kuru olarak depolanmaktadır. Bu durum hem işçilikten, hem nakliyesinde hem de muhafaza ve depolanmasında çok önemli avantajlar sağlamaktadır” dedi.

Kuru bezelye üretiminin teknik personellerce takip edileceğini de aktaran Özkaya, “Kuru bezelyenin ilimiz ekolojik şartlarında uyum sağlaması durumunda ekiliş ve üretim alanları çoğalacak ve çiftçilerimize alternatif bir ürün kazandırılmış olacağız” şeklinde konuştu.