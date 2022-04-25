Yozgat'ta kuru bezelye deneme ekimi yapıldı

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitisü'nce geliştirilen 'Deren' ve 'Irmak' adı verilen iki kuru bezelye çeşidinin deneme ekimi Yozgat'ta yapıldı.

PAYLAŞ
  • 25.04.2022 10:30
  • Güncelleme: 25.04.2022 10:30
Yozgat'ta kuru bezelye deneme ekimi yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitisü’nce geliştirilen ‘Deren’ ve ‘Irmak’ adı verilen iki kuru bezelye çeşidinin deneme ekimi Yozgat’ta yapıldı.

İl merkezi başta olmak üzere Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerinde 4 köyde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kuru bezelye deneme ekimleri sulu ve kuru ortamda yapıldı. Nohut ve mercimek gibi hububat ürünlerinde olduğu gibi bezelye de, tarlada iyice kuruduktan sonra biçilerek hasat edilecek ve kuru olarak depolarda saklanacak. İlin ekolojik şartlarına uyum sağlaması durumunda ise kuru bezelye, üretim alanları çoğaltılarak çiftçilere alternatif ürün olacak.

Kuru bezelye deneme ekimleriyle ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, müdürlük olarak baklagillerde üretim ve verimi artırmak amacıyla eğitim, yayım ve demonstrasyon faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Bezelyenin ülke genelinde yeşil olarak yetiştirilip tüketildiğini hatırlatan Özakaya, “Bezelyenin yeşil olarak üretilip tüketilmesi muhafaza ve nakliyede zorluklara yol açmaktadır. Yeşil bezelyenin muhafazası ancak soğuk zincir veya konserve şeklinde yapılabilmektedir. Bu sorunların bertarafı ve yetiştirilmesinde kolaylık sağlamak amacıyla Bakanlığımızca 2 adet kuru bezelye çeşidi geliştirilerek tescil edilmiştir. Yeni geliştiren kuru bezelyede muhafaza ve nakliye sorunları yoktur. Tarlada nohut ve mercimekte olduğu gibi iyice kuruduktan sonra biçilerek hasat edilmekte ve kuru olarak depolanmaktadır. Bu durum hem işçilikten, hem nakliyesinde hem de muhafaza ve depolanmasında çok önemli avantajlar sağlamaktadır” dedi.

Kuru bezelye üretiminin teknik personellerce takip edileceğini de aktaran Özkaya, “Kuru bezelyenin ilimiz ekolojik şartlarında uyum sağlaması durumunda ekiliş ve üretim alanları çoğalacak ve çiftçilerimize alternatif bir ürün kazandırılmış olacağız” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Analig Kayseri Taekwondo takımı yarı finale yükseldi

Analig Kayseri Taekwondo takımı yarı finale yükseldi

Başkan Büyükkılıç'tan 40 ton nohut tohumu müjdesi

Başkan Büyükkılıç'tan 40 ton nohut tohumu müjdesi

Başkan Büyükkılıç Cumhur İttifakı ile iftarda buluştu

Başkan Büyükkılıç Cumhur İttifakı ile iftarda buluştu

Otobüs yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Otobüs yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Uzmanından kene uyarısı

Uzmanından kene uyarısı

Arşiv ve soyunma dolabı özellikleri

Arşiv ve soyunma dolabı özellikleri

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

4
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

5
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

6
Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'a hazırlanan Kayserispor, ligde 3 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş'a hazırlanan Kayserispor, ligde 3 maçtır kaybetmiyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kardaş: 'Aşı sayesinde 2 milyon insanın ölümü engelleniyor'

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kardaş: 'Aşı sayesinde 2 milyon insanın ölümü engelleniyor'

DAHA FAZLA
Kocasinan'da Ramazan ve Çanakkale Ruhu birlikte yaşatıldı

Kocasinan'da Ramazan ve Çanakkale Ruhu birlikte yaşatıldı

Kopçu Mahallesi Taziye evi törenle açıldı

Kopçu Mahallesi Taziye evi törenle açıldı

Kocasinan'da Liselerarası Spor Festivali devam ediyor

Kocasinan'da Liselerarası Spor Festivali devam ediyor

Kayseri'de 1 milyon çiçek açtı

Kayseri'de 1 milyon çiçek açtı

Başkan İmamoğlu 'Limana direk ulaşım olursa dünya pazarına daha da yaklaşacağız'

Başkan İmamoğlu 'Limana direk ulaşım olursa dünya pazarına daha da yaklaşacağız'