SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının saati değişti

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. Haftasında sahamızda karşılaşacağımız Medipol Başakşehir maçının başlama saati canlı yayın aracının olumsuz hava şartları nedeniyle gecikmesinden dolayı TFF tarafından 18.00’e alınmıştır” açıklamasında bulunuldu.