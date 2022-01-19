SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının saati değişti

SPOR Toto Süper Ligin 22'incü haftasında bugün Yukatel Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan ve saat 17.00'de başlaması  gereken müsabaka  saat 18.00'de başlayacak.

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  • 19.01.2022 15:14
  • Güncelleme: 19.01.2022 15:16
SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının saati değişti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. Haftasında sahamızda karşılaşacağımız Medipol Başakşehir maçının başlama saati canlı yayın aracının olumsuz hava şartları nedeniyle gecikmesinden dolayı TFF tarafından 18.00’e alınmıştır” açıklamasında bulunuldu.

BGC

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