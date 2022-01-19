Motorinden sonra benzine de zam bekleniyor
Akaryakıt gurubu ürünlerinden benzine zam bekleniyor. Dün geceden geçerli olmak üzere motorine 52 kuruş zam gelmişti.
- 19.01.2022 15:11
- Güncelleme: 19.01.2022 15:13
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Akaryakıt kaynaklarından alınan bilgiye göre, 88 dolar seviyesinde olan Brent petrol fiyatlarındaki artış benzinin litre fiyatına zam beklentisi oluştu. Sektör temsilcileri benzinin litre fiyatına 45 kuruş zam gelmesini beklediklerini duyurdu. Zammın pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde gelmesi tahmin ediliyor.
Motorine dün gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 52 kuruş zam gelmişti. Fiyat artışı pompaya yansıdı.
BGC
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