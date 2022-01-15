SON DAKİKA… Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır güven tazeledi

Kayseri Oto Sanatkarlar Odası 29. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Yapılan seçimde mevcut başkan Şeyhi Odakır güven tazeledi.

PAYLAŞ
  • 15.01.2022 18:40
  • Güncelleme: 15.01.2022 18:41
SON DAKİKA… Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır güven tazeledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Oto Sanatkarları Odası’nda seçim heyecanı yaşandı. Genel Kurulda mevcut başkan Şeyhi Odakır ve Vedat Özyay’ın listeleri yarıştı. Gerçekleşen seçimde ise Odakır 893, Vedat Özyay ise 261 oy aldı. Böylece mevcut başkan Şeyhi Odakır, yeniden başkan seçildi.

BGC

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erciyes'te insan seli

Erciyes'te insan seli

Kayseri'de 150 personelle huzur operasyonu

Kayseri'de 150 personelle huzur operasyonu

İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon

İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon

'Hava 38' 219 hasta için havalandı

'Hava 38' 219 hasta için havalandı

BBP'li Çevrim: 'Küçük esnafa sahip çıkılmalı'

BBP’li Çevrim: “Küçük esnafa sahip çıkılmalı”

Kayserispor, Adana Demirspor'a Konuk Oluyor

Kayserispor, Adana Demirspor’a Konuk Oluyor

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PCR testine yeni düzenleme getirildi

PCR testine yeni düzenleme getirildi

Carlos Mane Kayserispor formasıyla siftah yaptı

Carlos Mane Kayserispor formasıyla siftah yaptı

DAHA FAZLA
Kablo çalan çete çökertildi

Kablo çalan çete çökertildi

Kayserispor Süper Lig'de 5 haftadır kaybetmiyor

Kayserispor Süper Lig’de 5 haftadır kaybetmiyor

Başkan Akay, Demirhan'ı kutladı

Başkan Akay, Demirhan'ı kutladı

Oto Sanatkarlar Odası'nda Genel Kurul heyecanı

Oto Sanatkarlar Odası'nda Genel Kurul heyecanı

Tramvay ve otobüs araçlarıyla 86 milyon yolcu taşındı

Tramvay ve otobüs araçlarıyla 86 milyon yolcu taşındı