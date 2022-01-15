SON DAKİKA… Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır güven tazeledi

Oto Sanatkarları Odası’nda seçim heyecanı yaşandı. Genel Kurulda mevcut başkan Şeyhi Odakır ve Vedat Özyay’ın listeleri yarıştı. Gerçekleşen seçimde ise Odakır 893, Vedat Özyay ise 261 oy aldı. Böylece mevcut başkan Şeyhi Odakır, yeniden başkan seçildi.