Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında DG Sivasspor, lider Trabzonspor'u ağırladı. Müsabaka 1-1 sonuçlandı.
- 15.01.2022 18:09
- Güncelleme: 15.01.2022 18:09
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında DG Sivasspor, lider Trabzonspor’u ağırladı. Müsabaka 1-1 sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Ahmet Oğuz’un ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
65. dakikada Özkan’ın pasıyla topla buluşan Kerem, ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.
73. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf’un aşırtma vuruşunda gole giden topu savunmada Camara çizgiden kafayla son anda müdahale ederek kornere gönderdi.
90. dakikada hakem Mete Kalkavan oyun alanına giren ve şiddetli itirazlarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya kırmızı kart gösterdi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Erdinç Sezertam xx, Süleyman Özay xx
DG Sivasspor: Ali xx, Ahmet xx, Caner xx, Samba xx, Uğur xx, Cofie xxx, Özkan xx, Kerem xx, Erdoğan xx, James xxx (Yatabare dk. 82 ?), Henrıque xx (Kayode dk. 77 x)
Yedekler: Muammer, Emre, Appindangoye, Sefa, Koray, Volkan, Ziya, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, Hüseyin xx, Hugo xx, Denswil xx, Visca xx, Bakasetas, Dorukhan xx (Berat dk. 68 x), Hamsik x (Yunus dk. 80 ?), Abdülkadir xx (Yusuf dk. 46 xx), Cornelius xx (Koita dk. 85 ?)
Yedekler: Erce, İsmail, Murat, Ahmetcan, Puchacz, Serkan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: James (dk. 20) (Sivasspor), Abdülkadir (dk. 24) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Hüseyin (Trabzonspor), Henrique, Özkan (Sivasspor)