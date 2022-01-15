Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında DG Sivasspor, lider Trabzonspor'u ağırladı. Müsabaka 1-1 sonuçlandı.

PAYLAŞ
  • 15.01.2022 18:09
  • Güncelleme: 15.01.2022 18:09
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında DG Sivasspor, lider Trabzonspor’u ağırladı. Müsabaka 1-1 sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Ahmet Oğuz’un ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

65. dakikada Özkan’ın pasıyla topla buluşan Kerem, ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

73. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf’un aşırtma vuruşunda gole giden topu savunmada Camara çizgiden kafayla son anda müdahale ederek kornere gönderdi.

90. dakikada hakem Mete Kalkavan oyun alanına giren ve şiddetli itirazlarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya kırmızı kart gösterdi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Erdinç Sezertam xx, Süleyman Özay xx

DG Sivasspor: Ali xx, Ahmet xx, Caner xx, Samba xx, Uğur xx, Cofie xxx, Özkan xx, Kerem xx, Erdoğan xx, James xxx (Yatabare dk. 82 ?), Henrıque xx (Kayode dk. 77 x)

Yedekler: Muammer, Emre, Appindangoye, Sefa, Koray, Volkan, Ziya, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, Hüseyin xx, Hugo xx, Denswil xx, Visca xx, Bakasetas, Dorukhan xx (Berat dk. 68 x), Hamsik x (Yunus dk. 80 ?), Abdülkadir xx (Yusuf dk. 46 xx), Cornelius xx (Koita dk. 85 ?)

Yedekler: Erce, İsmail, Murat, Ahmetcan, Puchacz, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: James (dk. 20) (Sivasspor), Abdülkadir (dk. 24) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Hüseyin (Trabzonspor), Henrique, Özkan (Sivasspor)

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon

İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon

'Hava 38' 219 hasta için havalandı

'Hava 38' 219 hasta için havalandı

BBP'li Çevrim: 'Küçük esnafa sahip çıkılmalı'

BBP’li Çevrim: “Küçük esnafa sahip çıkılmalı”

Kayserispor, Adana Demirspor'a Konuk Oluyor

Kayserispor, Adana Demirspor’a Konuk Oluyor

KASKİ'den CHP'li Çetin Arık'a yanıt

KASKİ’den CHP’li Çetin Arık’a yanıt

Ekmeğe bir ayda ikinci zam yolda

Ekmeğe bir ayda ikinci zam yolda

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kablo çalan çete çökertildi

Kablo çalan çete çökertildi

Kayserispor Süper Lig'de 5 haftadır kaybetmiyor

Kayserispor Süper Lig’de 5 haftadır kaybetmiyor

DAHA FAZLA
Başkan Akay, Demirhan'ı kutladı

Başkan Akay, Demirhan'ı kutladı

Oto Sanatkarlar Odası'nda Genel Kurul heyecanı

Oto Sanatkarlar Odası'nda Genel Kurul heyecanı

Tramvay ve otobüs araçlarıyla 86 milyon yolcu taşındı

Tramvay ve otobüs araçlarıyla 86 milyon yolcu taşındı

Erciyes'te insan seli

Erciyes'te insan seli

Kayseri'de 150 personelle huzur operasyonu

Kayseri'de 150 personelle huzur operasyonu