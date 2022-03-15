SON DAKİKA... Lisede öğrenci öğretmeni bıçakladı

Yahyalı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yaşanan olayda, A.H isimli öğretmenin henüz ismi öğrenilemeyen bir lise öğrencisi tarafından kalçasından bıçaklandığı öğrenildi. Bıçaklanan öğretmenin genel durumunun iyi olduğu, ancak kanamasının devam ettiği belirtildi.

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