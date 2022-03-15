Melikgazi'den sanayiciye destek

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyelerinin belediyeye iadeyi ziyarette bulunduklarını söyledi.

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  • 15.03.2022 15:41
  • Güncelleme: 15.03.2022 16:01
Melikgazi'den sanayiciye destek
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Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyelerinin belediyeye iadeyi ziyarette bulunduklarını söyledi.

Ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Derneğin Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyeleri belediyemizi ziyaret ettiler. ORAN Kalkınma Ajansı’nda başlayan 2019’daki çalışmalarından bugüne kadar her zaman sanayicinin yanında olduk, destek verdik. Şimdi aynı zamanda da Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı olarak sanayicilerle el ele verdik ve Kayseri’nin menfaatleri çerçevesinde hizmet ediyoruz. Kayseri’nin istihdam sorununu, üretim ve ihracat, ekonomik birçok sorunu gidermek istiyorsak bunun başı sanayicilerin desteklenmesinden geçer. Dolayısıyla sanayicilerimizi hem biz belediyeler olarak hem vatandaşlar olarak herkesin desteklemesi hepimizin menfaatinedir. Hem dernek çerçevesinde hem de dışarıda üretim yapan tüm sanayici kardeşlerimizden Allah razı olsun. Onları vermiş olduğu destekler sayesinde birçok kişi ekmek yiyor, istihdam sağlıyor, ihracat yapılıyor, ülkemizin kalkınması sağlanıyor. Dolayısıyla sanayicilerin hepsini her zaman belediyelerimizin kapısı açık, elimizden geldiğince her türlü desteği vereceğiz. Tabii bu kapsamda derneğin yeri de ayrı, her türlü elimizden gelen desteği vereceğiz. Yeni dönemde kendilerine başarılar diliyor, ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Dernek Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ise “Yeni yönetimimizle beraber iadeyi ziyarette bulunduk. Bizlere her zaman destek oldunuz. Çok teşekkür ederiz. İş dünyası olarak Melikgazi’de güzel işler yapıldığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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İHA

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