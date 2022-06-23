SON DAKİKA.. Gültepe'de korkutan patlama

Olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gültepe mahallesinde meydana geldi. Gültepe mahallesinde bulunan Bülbüller apartmanının otoparkında patlama oldu. Sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden meydana gelen patlamayı duyan bina sakinleri ve cevredekiler olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederken, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinde yaralıların olduğu bildiriliyor.