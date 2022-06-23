Başkan İlmek, Hamurcu Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi

İlçe Kaymakamı Aydın Göçer’in başkanlık ettiği aylık düzenlenen mahalle toplantısına katılan İlmek, “HEM-HAL odamız var. Cuma günleri oradayız. Mahallede bizimle görüşme fırsatı bulamayan vatandaşlarımızın hemhal odasında da bizimle buluşma imkanı var” dedi.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçeye bağlı Hamurcu Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi ve talepleri dinledi. Öte yandan İlçe Kaymakamı Aydın Göçer’in başkanlık ettiği aylık düzenlenen mahalle toplantısına katıldı. İlmek, “30 mahallemizi de bu şekilde gezeceğiz. Aslında geziyorduk ama ‘başkan mahallenizde’ projemiz kapsamında Hamurcu 9. sırada ve bu programlarımız devam edecek. İnsanlarla iç içe olduğumuz için sorunları daha net görebiliyoruz, onlarla daha doğru bir ilişki kurma şansımız oluyor. Hemhal odamız var Cuma günleri hemhal odamızdayız mahallede bizimle görüşme fırsatı bulamayan vatandaşlarımızın hemhal odasında da bizimle buluşma imkanı var. Belediyede normal işimizin dışında yine vatandaşlarımızla birlikteyiz onları yine dinliyoruz. Bu çalışmalarımız halkın içerisinde devam edecek” diye konuştu.

İncesu ilçesine bağlı mahalleleri gezdiklerini ve anında çözüm ürettiklerini belirten Başkan İlmek, “Bir süre önce mahalle ziyaretlerimize başlamıştık bugün 9’su Hamurcu Mahallesinde, vatandaşlarımızla birlikte sorunları yerinde inceliyoruz ve anında da çözüm üretmenin yollarını arıyoruz. Hem sohbet ediyoruz böylelikle Hamurcu Mahallemizde insanlarımızın istediği eksik olan parke kısımlarının yapılması, sel nedeniyle bozulan yolların düzenlenmesi, su ve KASKİ’mizle alakalı birtakım taleplerini dinleyip notunu aldık. En kısa zamanda çözüme kavuşturmak için arkadaşlarımız çalışıyor” dedi.

‘HEM-HAL ODASINA YOĞUN TALEP VAR’

HEM-HAL odasına yoğun talep olduğunu ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Başkan İlmek, “Cuma günleri, Cuma Namazına kadar hemhal odasındayız. İnanılmaz bir talep oluyor. Bizi göremeyen vatandaş buraya gelip çaylarını içiyorlar, bizimle sohbet ediyorlar. Aynı zamanda eksik olup yapılmasını istedikleri şeyler varsa bunları doğrudan birim müdürlerimize iletmek suretiyle çözüm üretmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.