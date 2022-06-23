Kazada ölen futbolcu Hasan Göğerçin'in annesi de vefat etti
Kayseri amatör futbol kulüplerinden Kocasinan Ülküsporlu futbolcu Hasan Göğerçin'in hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan annesi Gülcan Göğerçin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 23.06.2022 18:14
- Güncelleme: 23.06.2022 18:14
Kaza, önceki gece Konya’nın Ilgın ilçesinde meydana gelmişti. Anne ve babası ile birlikte Kayseri’den Balıkesir’e gitmek için yola çıkan futbolcu Hasan Göğerçin, benzin istasyonundan kontrolsüz şekilde yola çıkan Ramazan A. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.
Baba Ahmet Göğerçin idaresindeki 38 ABJ 185 plakalı otomobil hurdaya döndü. Araçta bulunan futbolcu Hasan Göğerçin (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Ahmet Göğerçin ve anne Gülcan Göğerçin ise hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralı Gülcan Göğerçin kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Futbolcu Hasan Göğerçin’in cenazesi bugün Tomarza’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.