Kurban pazarları 25 Haziran’da açılacak; Fiyatlar el yakıyor!

Ancak yem başta olmak üzere artan maliyetler nedeniyle kurbanlık fiyatları da yüksek. Önceki bayrama göre ortalama yüzde 100 artan fiyatlar nedeniyle hem besiciler hem kurban kesecek vatandaşlar mağdur. Şimdilik fiyat araştırması yapan vatandaşların 25 Haziran’dan itibaren açılacak kurban pazarlarından kurbanlık alabileceği belirtildi.

Kayseri’de 1980’den beri besicilik yapanHanifi Boztepe, hayvanların kurbanlık vasfının nasıl olması gerektiğini anlattı. Boztepe; “Kurbanlık hayvanları yaşına göre belirliyoruz. Kurbanlık olacak bir hayvanın öncelikle 2 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Vatandaşımızın bunu anlaması için önden 2 tane kazma diye nitelendirdiğimiz dişlerine bakması gerekiyor. O dişleri görmeden almaması gerekiyor. Kör ve topal olmamasına dikkat edilmeli. Sağlığına dikkat etmesi gerekiyor küpe numarasından buna bakabilirler. Hayvanın burnundan salya akmamasına dikkat etmeli. Burnu temiz, tüyü düzgün olmalı. Hayvan zayıf olmamalı. Kurban şartları bunlar” ifadelerine yer verdi.

Hayvanları kurbana nasıl bir süreçten geçirdiklerine de değinen Boztepe “Hayvanları 8 aylık bir süreçten geçiriyoruz. 10’uncu aylarda yayılımdan dönen hayvanları alıyoruz. 1 yaşından itibaren işletmemize getirip her türlü aşılarını yapıyoruz. 9 ay gibi bir periyotta hayvanları kurbana hazırlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bütçesine uygun hayvanlarımız mevcut” dedi.

‘DEVLET DESTEK VERMEZSE FİYATLAR 2-3 KATINA ÇIKABİLİR’

Babasıyla beraber besicilik işi ile uğraşan Mustafa Boztepe, geçen seneye göre bu yıl kurban fiyatlarının arttığını belirtti. Artan fiyatlardan müşteriler kadar kendilerinin de etkilendiğini vurgulayan Boztepe, “Bu yıl kurban fiyatları büyük baş hissesi olarak 4 bin 500 lira ile 6 bin lira bandında olacak. 7 kişilik bir kurban fiyatını 30 bin ile 42 bin lira arasında fiyatla müşteriye sunuyoruz. Bunu da vatandaşın bütçesine bağlı olarak belirliyoruz. Bütçesi olan 40 bin liraya alıyor, olmayan 30 bin liraya alıyor. Bu şekilde satışlarımızı sağlıyoruz. Geçen seneye oranla fiyatlarda yüzde 100 artış var. Geçen sene hisse başı sattığımız fiyatlar 2 bin iken, bu sene 5 bin 500 bandında seyrediyor. Geçen sene 90 liraya aldığımız yem bu yıl 300 lira. Saman, yem, silaj bunlarda 3 katına çıktı. Kurban ve et fiyatlarımız ise 2 katına çıktı. Bu bizi yoruyor. Biz de fiyatların böyle olmasını istemezdik. Artık insanlarda alım gücü kalmadı. Geçen sene 2 bin 500 liraya kurban hissesini çok daha rahat satıyordum. Bu yıl ise 5 bin liraya satarken zorlanıyoruz. Geçen yıl 2 bin 500 liraya satarken daha çok kar elde ediyorduk. Devletimiz müdahale etmezse çiftçimize, besicimize destek vermezse bu fiyatlar gelecek yıl 2 katına, 3 katına çıkabilir” diye konuştu.

‘MÜŞTERİLERİN İSTEKLERİNE GÖRE KESİM HİZMETİ SAĞLIYORUZ’

Kesim hizmetini müşteri isteği doğrultusunda gerçekleştirdiklerini ifade eden Mustafa Boztepe “Vatandaşa kurban hizmeti yaparken hayvanı kesip 4 parçaya ayırıp teslim etme ve kesip, söküp, paketleyip, tamamen paylara ayırıp teslim etme hizmeti veriyoruz. Bazı vatandaşlar da kendileri kesimi yapmak istiyorlar. Onlar için de Arefe günü hayvanı araçla müşterimize teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KURBAN PAZARLARI 25 HAZİRAN’DA AÇILACAK

Kayseri’de de kurban pazarlarının kurulacağını söyleyen Mustafa Boztepe “Kurban pazarları bu hafta sonu Kayseri de 3 yerde kurulacak. Erkilet Kurban Hayvan Pazarı, Mimarsinan Kurban Hayvan Pazarı ve Talas da kurulacak. Bizim satışlarımız Arefe Gününe kadar devam edecek. Çiftliğimize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız Arefe Gününe kadar gelip kurbanlarını temin edebilirler” dedi.