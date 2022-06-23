Kayseri semt pazarı fiyatları

Kayseri merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı’nda vatandaşlar mutfak alışverişi yapıyor. Pazar tezgâhlarında bulunan sebze ve meyvelerin önceki hafta ve şu anki fiyatları şu şekilde: “patlıcan 12 liradan 7,50 liraya, erik kilosu 20 liradan 15 liraya düştü.

Geçen haftaya göre fiyatı yükselen meyve ve sebzelerin fiyatları ise: muzun kilosu 12,5 liradan 18 liraya, salatalığın kilosu 4 liradan 5 liraya yükseldi, biberin kilosu 7,5 liradan 10 liraya, limonun kilosu 5 liradan 10 liraya, patatesin kilosu 4 liradan 5 liraya, mantarın kilosu 25 liradan 30 liraya, fasulyenin fiyatı 12 liradan 15 liraya yükseldi.

Fiyatı geçen haftaya göre değişmeyen, domatesin kilosu 6,5 liradan yeşil soğan (bağ) 2,5 liradan, marul tanesi 5 liradan, yeşillikler (bağ) 2,5 liradan, kuru soğan 4 liradan, greyfurt kilosu 3 liradan satılmaya devam etti.

Pazar tezgahlarında satılan diğer meyve ve sebzelerin fiyatları ise şu şekilde: “Elma kilosu 10 liradan, kayısı kilosu 15 liradan, kiraz 15 liradan, kabak 10 liradan, sarımsak 15, portakal kilosu 4 liradan, çilek kilosu 17,50 liradan, karpuzun tanesi 25 liradan, kavunun tanesi 15 liradan satıldı.