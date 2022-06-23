Kayseri semt pazarı fiyatları

Kayseri'de semt pazarlarında havaların ısınmasıyla, geçtiğimiz haftalara göre tezgâhlarda satılan sebze ve meyvelerin fiyatlarında bazı ürünlerde artış bazılarında ise düşüş gözlendi.  

PAYLAŞ
  • 23.06.2022 18:08
  • Güncelleme: 23.06.2022 18:08
Kayseri semt pazarı fiyatları

Kayseri merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı’nda vatandaşlar mutfak alışverişi yapıyor. Pazar tezgâhlarında bulunan sebze ve meyvelerin önceki hafta ve şu anki fiyatları şu şekilde: “patlıcan 12 liradan 7,50 liraya, erik kilosu 20 liradan 15 liraya düştü. 

Geçen haftaya göre fiyatı yükselen meyve ve sebzelerin fiyatları ise: muzun kilosu 12,5 liradan 18 liraya, salatalığın kilosu 4 liradan 5 liraya yükseldi, biberin kilosu 7,5 liradan 10 liraya, limonun kilosu 5 liradan 10 liraya, patatesin kilosu 4 liradan 5 liraya, mantarın kilosu 25 liradan 30 liraya, fasulyenin fiyatı 12 liradan 15 liraya yükseldi.  

Fiyatı geçen haftaya göre değişmeyen, domatesin kilosu 6,5 liradan yeşil soğan (bağ) 2,5 liradan, marul tanesi 5 liradan, yeşillikler (bağ) 2,5 liradan, kuru soğan 4 liradan, greyfurt kilosu 3 liradan satılmaya devam etti.  

Pazar tezgahlarında satılan diğer meyve ve sebzelerin fiyatları ise şu şekilde: “Elma kilosu 10 liradan, kayısı kilosu 15 liradan, kiraz 15 liradan, kabak 10 liradan, sarımsak 15, portakal kilosu 4 liradan, çilek kilosu 17,50 liradan, karpuzun tanesi 25 liradan, kavunun tanesi 15 liradan satıldı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, KESOB ve 33 oda başkanını ağırladı

Başkan Büyükkılıç, KESOB ve 33 oda başkanını ağırladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'den Vali Gökmen Çiçek'e nezaket ziyareti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'den Vali Gökmen Çiçek'e nezaket ziyareti

Avrupa'nın en yüksek dağ maratonu Erciyes'te 6. kez koşulacak

Avrupa'nın en yüksek dağ maratonu Erciyes'te 6. kez koşulacak

Başkan Büyükkılıç'tan '1 milyar TL ek bütçe' müjdesi

Başkan Büyükkılıç'tan '1 milyar TL ek bütçe' müjdesi

Kayseri'de 13 genel avlak ava kapatıldı

Kayseri'de 13 genel avlak ava kapatıldı

KAYÜ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO'da Mezuniyet Coşkusu

KAYÜ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO'da Mezuniyet Coşkusu

Çok Okunanlar
1
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

2
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

3
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

6
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan İlmek, Hamurcu Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan İlmek, Hamurcu Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Kazada ölen futbolcu Hasan Göğerçin'in annesi de vefat etti

Kazada ölen futbolcu Hasan Göğerçin’in annesi de vefat etti

DAHA FAZLA
Kurban pazarları 25 Haziran'da açılacak Fiyatlar el yakıyor!

Kurban pazarları 25 Haziran’da açılacak; Fiyatlar el yakıyor!

Kayseri semt pazarı fiyatları

Kayseri semt pazarı fiyatları

Özdemir'den 3 ilçeye müjde

Özdemir'den 3 ilçeye müjde

Kayseri'de ekmeğe zam, 3.5 TL oldu

Kayseri'de ekmeğe zam, 3.5 TL oldu

Aranan şahıslara göz açtırılmadı, 1 haftada 148 şahıs yakalandı

Aranan şahıslara göz açtırılmadı, 1 haftada 148 şahıs yakalandı