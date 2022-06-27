SON DAKİKA... Erdoğan’dan, bayram tatili, asgari ücret artışı ve maaş zammı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası açıklama yaptı.

Asgari ücretlinin merakla beklediği temmuz zammı beklentisi hakkında Erdığan, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan, işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Bu hafta sonuna varmadan çalışmayı bitirecekler ve NATO toplantısından döner dönmez açıklayacağız. Ayrıca kamu çalışanlarının Temmuz ayı maaşlarını enflasyon farkı zamlarıyla birlikte bayram öncesinde ödeyeceğiz” dedi.

BAYRAM TATİLİ SÜRESİ

Erdoğan, Kurban Bayramı tatil süresinin de 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Açıklamaya göre Kurban Bayramı’nı takip eden 13 ve 14 Temmuz 2022 tarihlerinde kamu personeli idari izinli sayılacağından bayram tatili 9 güne yükselmiş oldu.