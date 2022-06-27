Ata tohumu 'gacer' buğdayı, tescil edildi

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  • 27.06.2022 20:32
  • Güncelleme: 27.06.2022 20:32
Ata tohumu 'gacer' buğdayı, tescil edildi

 Kayseri'nin Develi ilçesinde ekimi yapılan ve genetiği bozulmadan günümüze kadar ulaşan "gacer" buğdayı, “Develi Gaceri” adına tescil edildi. 

Develi Belediyesi ile Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından, daha çok Develi ilçesinde ekimi yapılan “gacer” buğdayının tescili için Türk Patent Enstitüsüne başvudu yapıldı. Tescil talebi sonuçlandı. Genetiği bozulmadığına inanılan “gacer” buğdayının “Develi Gaceri” ismiyle tescil edildiği öğrenildi.  

DEVELİ GACER BUĞDAYININ ÖZELLİĞİ
Gacer buğday tohumu Anadolu'da özellikle de İç Anadolu bölgesine uygun kadim bir ata tohumu buğday çeşididir. Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Kayseri’nin Develi ilçesinde nesilden nesile korunarak saklanmıştır. Tohumun özelliği 28 kromozomlu bir buğday çeşidi olup siyez buğdayı gibi eski tohumlarımızdandır. İçeriği itibariyle lif oranı yüksek protein ve nişasta içeriği itibariyle dengeli bir tohumdur. Glüten içeriği düşük olduğu için çölyak hastaları tarafından da tercih edilmektedir. Hem makarnalık hem ekmeklik olarak kullanıma uygundur. Özellikle Kayseri ve bölgesinin damak zevkine hitap eden bir çeşittir.

1ha

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