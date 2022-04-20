Haberler / Gündem / SON DAKİKA… Araç, köprü üzerinden suya düştü SON DAKİKA… Araç, köprü üzerinden suya düştü Kayseri'de içinde 2 ya da 3 kişi olduğu zannedilen araç, köprü üzerinden suya düştü. PAYLAŞ 20.04.2022 17:52 Güncelleme: 20.04.2022 17:52 Olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1ha Etiketler araç köprü kayseri son dakika HABERİ PAYLAŞ: İlk Yorum Yazan Sen Ol! BUNLARA DA BAKIN Büyükşehir ve hayırsever işbirliği ile kedi-köpek evi Milletvekili Arık'tan Milletvekili Tamer'e yanıt:'Eksiklik sizin zihniyetinizde' Çopuroğlu: 'Vekillerimiz hür iradesiyle çıkıp istediğini söyleyebilir' Kayseri’de itikafa girilecek camiler belli oldu Gürültü nedeniyle çıkan tartışmada komşusunu bıçaklayan sanıklara hapis cezası Güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gerekenler Çok Okunanlar 1 Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler 2 Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi 3 Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti 4 Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor 5 Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan 6 Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Kızılırmak karı kocaya mezar oldu SON DAKİKA… Araç, köprü üzerinden suya düştü DAHA FAZLA Erdoğan’ın manda yoğurtlu tarifi sonrası satışlar patladı Yardımsever vatandaş, çocuk ve kadınlara el uzatıyor ‘İsrail’e Lanet’ konvoyu düzenleniyor Tüp patladı, ortalık savaş alanına döndü Bünyan'da metruk binalar yıkılıyor