SON DAKİKA… Araç, köprü üzerinden suya düştü

Kayseri'de içinde 2 ya da 3 kişi olduğu zannedilen araç, köprü üzerinden suya düştü.

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  • 20.04.2022 17:52
  • Güncelleme: 20.04.2022 17:52
SON DAKİKA… Araç, köprü üzerinden suya düştü

  Olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
 

1ha

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