Erdoğan’ın manda yoğurtlu tarifi sonrası satışlar patladı

Manda yoğurdu, manda kaymağı ve manda peyniri satışlarının özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manda yoğurtlu tarifi sonrası daha da arttığı kaydedildi.

Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesinde yaygın olan manda yetiştiriciliği sayesinde manda sütünden yoğurt, kaymak ve peynir elde ediliyor. Kayseri Valiliği, Kayseri İl Tarım Orman Müdürlüğü desteği ile Hacılar Belediyesi ve Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa kurulan üretim tesisi hem besicileri hem de tüketicileri memnun ediyor. Tesis çalışanı Ayşe Tatlı yapmış oldukları faaliyetler hakkında Bir Haber Ajansı’na (1HA) bilgi verdi. Günde ortalama 750 litre manda sütünü işlediklerini belirten Tatlı, “Sütleri Develi’nin Saraycık köyünden topluyoruz. Yaklaşık 700 – 800 litre kadar süt elde ederek manda yoğurdu, karışık yoğurt yapıyoruz. Tesisimize sabah sütümüz gelir. Saf manda sütünü çekiyor ve pişiriyoruz, sonrasında stantlara alıyoruz. Pişirilen sütlerimizi 45 dereceye kadar soğuyunca mayalıyoruz ve Ph ölçüsü 4.60 oluncaya kadar içeride sıcak odada bekletiyoruz. 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra soğuk odaya alıyoruz. Yoğurtlar 1 gün boyunca bekliyor. Sabah da kapağını kapatıp paketleme yapıyoruz ve satışa sunuyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, manda yoğurtlu tarifi sonrası satışların arttığını anlatan Tatlı, “Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra satışlarımızda patlama meydana geldi. Şu anda yok satıyoruz” dedi.

Tesiste üretilen yoğurtların Kayseri’nin 200 noktasında satıldığını da belirten Tatlı, “Yoğurtlarımızda 2 – 3 kilogram şeklinde satışa sunuluyor. 2 kilogramı 40 liradan, 3 kilosu ise 55 liradan satılıyor” şeklinde konuştu.