Son 5 yılda 11 kaza ve 16 yaralanmanın olduğu viraj genişletiliyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesi Cemaloğlu köyü mevkiinde, son 5 yılda 11 trafik kazasının ve 16 şahsın yaralandığı virajlı yolda genişletme çalışmaları başlatıldı.

PAYLAŞ
  • 11.04.2022 14:59
  • Güncelleme: 11.04.2022 14:59
Son 5 yılda 11 kaza ve 16 yaralanmanın olduğu viraj genişletiliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Çekerek ilçesi Cemaloğlu köyü mevkiinde, son 5 yılda 11 trafik kazasının ve 16 şahsın yaralandığı virajlı yolda genişletme çalışmaları başlatıldı.

Çekerek Belediyesi, Yozgat-Tokat D-805 karayolu Cemaloğlu köyü yakınlarında bulunan keskin virajda hem kazaların önüne geçilmesi hem de trafik akışının daha rahat sağlanması için yol genişletme çalışması başlattı. Daha güvenilir bir ulaşımın sağlanması için başlatılan çalışmalar tamamlandıktan sonra yol asfaltlanarak çalışmalar tamamlanacak.

Vatandaşlardan Ali Yağcı, “Burayı yaptırandan yapandan rabbim razı olsun. Burası yağmurlu günlerde, karda ve buzda çok tehlikeliydi. 3-4 araç karşılaşınca kesin kaza oluyordu.” dedi.

Yusuf Kara isimli vatandaş ise yapılan çalışmaların kendilerini memnun ettiğini söyledi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir'in 'Değer Gençlik Projesi' yine dopdolu

Büyükşehir'in 'Değer Gençlik Projesi' yine dopdolu

Büyükşehirden ihaleler

Büyükşehirden ihaleler

Talas Antika Pazarı Ramazan'da da hız kesmeden devam ediyor

Talas Antika Pazarı Ramazan'da da hız kesmeden devam ediyor

Parklar yenileniyor, Kocasinan güzelleşiyor

Parklar yenileniyor, Kocasinan güzelleşiyor

Başkan Alan: 'Esnaf Bakanlığı kurulmalı'

Başkan Alan: 'Esnaf Bakanlığı kurulmalı'

Kayseri'de yaban hayatı 26 fotokapanla takip ediliyor

Kayseri'de yaban hayatı 26 fotokapanla takip ediliyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

6
Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yahyalı'da kadınlar için yeni iş imkanları oluşturuluyor

Yahyalı'da kadınlar için yeni iş imkanları oluşturuluyor

Polat'tan 'akaryakıt istasyonu' ihalelerine tepki: 'Kentin istasyon çöplüğüne dönmesini istemiyoruz'

Polat'tan 'akaryakıt istasyonu' ihalelerine tepki: 'Kentin istasyon çöplüğüne dönmesini istemiyoruz'

DAHA FAZLA
Büyükşehir ile hayırsever işbirliğinde yapılacak caminin temeli atıldı

Büyükşehir ile hayırsever işbirliğinde yapılacak caminin temeli atıldı

Bölgesel Amatör Lig'de Play-Off heyecanı başlıyor

Bölgesel Amatör Lig'de Play-Off heyecanı başlıyor

Kayseri'de batakhanelere kumar baskını

Kayseri’de batakhanelere kumar baskını

Milletvekili Ataş: 'Önlem alın yoksa tamamen bitecek!'

Milletvekili Ataş: 'Önlem alın yoksa tamamen bitecek!'

Meteoroloji uyardı: Kayseri'de sıcaklıklar düşüyor, kar yağabilir

Meteoroloji uyardı: Kayseri’de sıcaklıklar düşüyor, kar yağabilir