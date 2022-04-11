Bölgesel Amatör Lig'de Play-Off heyecanı başlıyor

Bölgesel Amatör Lig'de normal sezon hafta sonu oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Sırada Play – Off maçları var.

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  • 11.04.2022 15:02
  • Güncelleme: 11.04.2022 15:02
Bölgesel Amatör Lig'de Play-Off heyecanı başlıyor

Toplam 9 bölge 27 gruptan oluşan Bölgesel Amatör Lig'de normal sezon sona erdi. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar tek devreli lig usulüne göre maç yapacak. 3 takımdan 1'i 3'üncü Lig'e çıkacak. Talasgücü Belediyespor, Kayseri EMAR Grup FK,  Develispor ve Yahyalıspor, Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil etti. Sezon sonunda Yahyalıspor küme düştü. Talasgücü Belediyespor, 3'üncü Lig'e çıkarsa Develispor da ligde kalacak. Aksi halde Develispor da küme düşecek. Bu sezon Kayseri'yi 4 takım temsil etti. Gelecek sezondan itibaren 3 takım temsil edecek. 

TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR'UN PLAY - OFF OYNAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Grup şampiyonu olarak Play - Off müsabakaları oynamaya hak kazanan Talasgücü Belediyespor'un rakipleri ve müsabaka tarihleri belli oldu. 3'üncü Bölge'de gruplarında birinci olan Malatya Arguvan Belediyespor, Gaziantep Ankasspor, Kayseri Talasgücü birbirleriyle karşılaşacak. Play - Off'da ilk maçlar 18 Nisan'da ikinci maçlar 20 Nisan'da ve son maçlar ise 22 Nisan'da oynanacak. Çıktığı karşılaşmalardan ikisini kazanan takım 3'üncü Lig'e çıkacak. Müsabakalar tarafsız sahada oynanaca

1ha

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