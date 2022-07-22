Şölende 100 çocuk sünnet edildi

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sünnet Şöleni ile 100 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

Nevşehir’in il oluşunun 68. Yıl dönümü kutlama programı çerçevesinde Nevşehir Belediyesi tarafından sünnet şöleni düzenlendi. Sünnet kıyafetleri ve ayakkabıları Nevşehir Belediyesi tarafından dağıtılan çocuklar geçtiğimiz hafta Nevşehir Devlet Hastanesi’nde sünnetlerini oldu. Erkekliğe ilk adımlarını atan çocuklar ve aileleri için Topuzlu Han Sosyal Tesisleri’nde yemek programı düzenlendi. Yemeğe eşi Nejla Savran ile birlikte katılan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sünnet olan çocukların ailelerini tebrik ederek çocuklara hayırlı ve uzun ömürler diledi. Sünnet organizasyonu için sponsor olan hayırsever iş insanı Habil Uluer’e teşekkür ederek plaket veren Başkan Savran, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Yemek programının ardından ise sünnet olan çocuklar için eğlence programı gerçekleştirildi. Aileleri ile birlikte Nevşehir Kaya Lunapark’a giden çocuklar burada gönüllerince eğlendi.

Eğlencenin ardından Nevşehir Kalesi’ne gelen çocuklar için burada fotoğraf çekimi yapıldı. Aileleri ile birlikte günün anısına fotoğraf çektiren aileler organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve iş insanı Habil Uluer’e teşekkür etti.