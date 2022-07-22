Şölende 100 çocuk sünnet edildi

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sünnet Şöleni ile 100 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

PAYLAŞ
  • 22.07.2022 09:44
  • Güncelleme: 22.07.2022 09:44
Şölende 100 çocuk sünnet edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sünnet Şöleni ile 100 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

Nevşehir’in il oluşunun 68. Yıl dönümü kutlama programı çerçevesinde Nevşehir Belediyesi tarafından sünnet şöleni düzenlendi. Sünnet kıyafetleri ve ayakkabıları Nevşehir Belediyesi tarafından dağıtılan çocuklar geçtiğimiz hafta Nevşehir Devlet Hastanesi’nde sünnetlerini oldu. Erkekliğe ilk adımlarını atan çocuklar ve aileleri için Topuzlu Han Sosyal Tesisleri’nde yemek programı düzenlendi. Yemeğe eşi Nejla Savran ile birlikte katılan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sünnet olan çocukların ailelerini tebrik ederek çocuklara hayırlı ve uzun ömürler diledi. Sünnet organizasyonu için sponsor olan hayırsever iş insanı Habil Uluer’e teşekkür ederek plaket veren Başkan Savran, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Yemek programının ardından ise sünnet olan çocuklar için eğlence programı gerçekleştirildi. Aileleri ile birlikte Nevşehir Kaya Lunapark’a giden çocuklar burada gönüllerince eğlendi.

Eğlencenin ardından Nevşehir Kalesi’ne gelen çocuklar için burada fotoğraf çekimi yapıldı. Aileleri ile birlikte günün anısına fotoğraf çektiren aileler organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve iş insanı Habil Uluer’e teşekkür etti.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Güven Timleri' kentin huzuru için denetimlerini sürdürüyor

'Güven Timleri' kentin huzuru için denetimlerini sürdürüyor

Şehit Bozkurt için mevlit programı düzenlendi

Şehit Bozkurt için mevlit programı düzenlendi

Dr. Ekrem Karakaya'ya 'şehit' ünvanı verildi

Dr. Ekrem Karakaya’ya ‘şehit’ ünvanı verildi

Keykubadiye Sarayı kazı çalışmaları başladı

Keykubadiye Sarayı kazı çalışmaları başladı

Erciyes'te uluslararası bisiklet yarışları düzenlenecek

Erciyes'te uluslararası bisiklet yarışları düzenlenecek

Milletvekili Çetin Arık trafik kazası geçirdi

Milletvekili Çetin Arık trafik kazası geçirdi

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

6
Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırlanıyor

Kayseri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazırlanıyor

Erciyes-Develi yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Erciyes-Develi yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

DAHA FAZLA
MOYSAD'tan fuar atağı

MOYSAD'tan fuar atağı

Kayserili Badmintoncular ülkemizi temsil edecek

Kayserili Badmintoncular ülkemizi temsil edecek

Petshop yasağı kararı veteriner hekimleri sevindirdi

Petshop yasağı kararı veteriner hekimleri sevindirdi

Melikgazi Belediyesi 25 taşınmaz için ihale düzenleyecek

Melikgazi Belediyesi 25 taşınmaz için ihale düzenleyecek

Kayseri'de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

Kayseri'de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı