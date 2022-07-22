Kapadokya Balonfest tüm heyecanı ile devam ediyor

Kapadokya’da düzenlenen ’3. Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali’ (BALONFEST 2022) çeşitli ülkelerden gelen figürlü balonların katılımıyla devam ediyor.

Nevşehir’de faaliyet gösteren Sıcak Hava Balon Şireti Pasha Ballon tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Kapadokya Balon Festivali Balonfest 2022 tüm heyecanı ile devam ediyor. Festivale Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, İspanya, Makedonya, Slovenya’dan gelen şekilli balonlar katıldı. Nevşehir’e bağlı Göreme Beldesindeki festival alanında yapılan hazırlık çalışmalarının ardından havalanan şekilli sıcak hava balonları gökyüzüne yükseldi. Göreme ve Uçhisar beldesi üzerinde uçan şekilli sıcak hava balonları izleyenleri de mest etti. Sabahın erken saatlerinde sıcak hava balon gösterilerini izlemeye gelen Çiğdem Zengin yaptığı açıklamada; “Çok mutluluk ve heyecan verici bir durum. Bu yıl üçüncüsü yapılan balon festivalini çocuklarımla birlikte hiç kaçırmadan bu görsel şöleni izlemek istiyoruz. Gerçekten gurur verici ve heyecanlandırıcı bir durum. Özellikle çocuklarımız ve bizim için unutulmaz anı olarak kalacağını düşünüyorum” dedi.

Balon gösterilerini izlemek için gelen Ahmet Eroğlu da; “Harika, çok güzel bir görüntü. İnsan burada kendisini farklı hissediyor. Daha önce Kapadokya’da hep aynı balonlar vardı. Şekilli balonları görmek daha güzel oluyor” ifadelerini kullandı.

3. Kapadokya balon festivali Balonfest bu akşam Zeynep Bastık ve Doğukan Manço konserleri ile devam edecek. Festivalde ayrıca ışık, lazer ve ateş gösterileri de yapılıyor.