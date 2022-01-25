Sol Partili Mutlu: “Enerji şirketleri kamulaştırılmalı”

Sol Parti Kayseri İl Başkanı Özge Mutlu, düzenlediği basın toplantısında elektriğe yapılan son zamları değerlendirdi. Zamlarla birlikte faturaların 2-3 katına çıktığını öne süren Mutlu, elektrik dağıtım şirketlerinin bir an önce kamulaştırılması gerektiğini söyledi. Zamların nedenini dağıtım şirketlerine bağlayan Mutlu, “Bu zamların tek nedeni enerji üretim ve dağıtımın özelleştirilmiş olmasıdır. Sadece tükettiğimiz elektriğin parasını değil, şirketlere haraç kesiliyor. Bu faturalar ödenmez. Bu faturaları ödetmeye kalkmak bu karda kışta milyonlarca insanı elektriksiz bırakmak demektir. Enerji şirketleri kamulaştırılmalı. Enerji kamu hizmeti olarak sunulsa 100 lira olan fatura 25 liraya düşecek. Kamu kurumu olarak EÜAŞ, zamlarla birlikte dağıtım şirketlerine 2022 itibarıyla elektriğin kilovat saatini 31 lira 86 kuruştan satarken, halka gelen enerji bedeli 134 lira 89 kuruş. Görülüyor ki ödediğimiz faturalar tükettiğimiz elektriğin ücreti değil, şirketler için toplanan haraçtır. Bunun tek çözümü elektrik şirketlerinin kamulaştırılması” diye konuştu.