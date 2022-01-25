Sol Partili Mutlu: 'Enerji şirketleri kamulaştırılmalı'

Sol Parti Kayseri İl Başkanı Özge Mutlu, elektrik zamlarına dikkat çekerek 'Ödediğimiz faturalar tükettiğimiz elektriğin ücreti değil, şirketler için toplanan haraçtır. Derhal Enerji şirketleri kamulaştırılmalı' dedi. 

PAYLAŞ
  • 25.01.2022 16:02
  • Güncelleme: 25.01.2022 16:02
Sol Partili Mutlu: 'Enerji şirketleri kamulaştırılmalı'

Sol Parti Kayseri İl Başkanı Özge Mutlu, düzenlediği basın toplantısında elektriğe yapılan son zamları değerlendirdi. Zamlarla birlikte faturaların 2-3 katına çıktığını öne süren Mutlu, elektrik dağıtım şirketlerinin bir an önce kamulaştırılması gerektiğini söyledi. Zamların nedenini dağıtım şirketlerine bağlayan Mutlu, “Bu zamların tek nedeni enerji üretim ve dağıtımın özelleştirilmiş olmasıdır. Sadece tükettiğimiz elektriğin parasını değil, şirketlere haraç kesiliyor. Bu faturalar ödenmez. Bu faturaları ödetmeye kalkmak bu karda kışta milyonlarca insanı elektriksiz bırakmak demektir. Enerji şirketleri kamulaştırılmalı. Enerji kamu hizmeti olarak sunulsa 100 lira olan fatura 25 liraya düşecek. Kamu kurumu olarak EÜAŞ, zamlarla birlikte dağıtım şirketlerine 2022 itibarıyla elektriğin kilovat saatini 31 lira 86 kuruştan satarken, halka gelen enerji bedeli 134 lira 89 kuruş. Görülüyor ki ödediğimiz faturalar tükettiğimiz elektriğin ücreti değil, şirketler için toplanan haraçtır. Bunun tek çözümü elektrik şirketlerinin kamulaştırılması” diye konuştu.

BGC

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hacılar'a 11 milyon 791 bin liralık altyapı yatırım

Hacılar’a 11 milyon 791 bin liralık altyapı yatırım

Kayserispor deplasmanda en çok gol yiyen takım

Kayserispor deplasmanda en çok gol yiyen takım

Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Birtane: 'Gaffar Okkan, saygıyla anılacak bir isim değildir'

Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Birtane: 'Gaffar Okkan, saygıyla anılacak bir isim değildir'

Yeşilhisar Emniyeti'nden sokak hayvanlarına mama desteği

Yeşilhisar Emniyeti’nden sokak hayvanlarına mama desteği

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Kayseri'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Kayseri'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

6
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sol Partili Mutlu: 'Enerji şirketleri kamulaştırılmalı'

Sol Partili Mutlu: “Enerji şirketleri kamulaştırılmalı”

Kayseri'de kar ve soğuk sürecek

Kayseri’de kar ve soğuk sürecek

DAHA FAZLA
Kayserili Avukat İsmet Özkara Hollanda'nın en ünlü Prestijli Dergisine kapak oldu

Kayserili Avukat İsmet Özkara Hollanda'nın en ünlü Prestijli Dergisine kapak oldu

ERÜ Öğretim Elemanları, Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarafından Birinciliğe Layık Görüldü

ERÜ Öğretim Elemanları, Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarafından Birinciliğe Layık Görüldü

Erciyes'te kar kalınlığı 1.50 metreye ulaştı

Erciyes'te kar kalınlığı 1.50 metreye ulaştı

Olumsuz hava koşulları sebebiyle vergi ödeme süreleri uzatıldı

Olumsuz hava koşulları sebebiyle vergi ödeme süreleri uzatıldı

Kocasinan'da LED teknolojisiyle 5,5 milyon lira tasarruf

Kocasinan’da LED teknolojisiyle 5,5 milyon lira tasarruf