Kayseri’de kar ve soğuk sürecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 25 – 28 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri merkezde sıcaklık en yüksek eksi 3, en düşük sıfırın altında 14 derece olması bekleniyor. Kent merkezi ile ilçelerde ise bugün (salı), Çarşamba ve Perşembe günleri aralıklarla kar yağması tahmin ediliyor.

ERCİYES’DE DE KAR ETKİLİ OLACAK

Dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te de kar yağışlı ve soğuk bir hafta bekleniyor. 3 gün boyunca aralıklarla kar yağacak. Sıcaklık değerleri de, en yüksek eksi 8, en düşük eksi 18 derece olacak.

PINARBAŞI, SARIZ ve TOMARZA EN SOĞUK İLÇELER

Coğrafi konumları itibariyle Tomarza, Pınarbaşı, Sarız ve Sarıoğlan ilçeleri, 25 – 28 Ocak haftasını en soğuk geçirecek ilçeler olacak. Karla birlikte sıcaklıkların bu ilçelerde hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Özellikle bugün Tomarza'da termometrelerin eksi 21’i, Sarız ve Pınarbaşı’da eksi 19’u ve Sarıoğlan’da eksi 17’yi görmesi bekleniyor.