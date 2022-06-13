Soğanlı'da sel, maddi hasara sebep oldu

Kayseri ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışlar, birçok yerde sel ve su taşkınlarına sebep oluyor. Yeşilhisar’da aniden bastıran şiddetli yağmur, Soğanlı Mahallesi’nde maddi hasara sebep oldu. Mahalle camisi, mezarlık ve bazı evlerin istinaf duvarları, suyun şiddetine dayanamayarak yıkıldı. Meydandaki kilit taşları da yerinden söküldü.

Belediye ekipleri gece saatlerinden itibaren Soğanlı’da temizlik çalışması yaptı. Soğanlı Muhtarı Ali Cebeci, bir afet yaşadığını, ancak can kaybı olmamasına sevindiklerini söyledi. Sel sonrası, Kayseri Büyükşehir, Yeşilhisar belediyeleri ile AFAT ekiplerinin hemen çalışmaya başladığını belirten Cebesi, yaraların sarılmaya çalışıldığını kaydetti.