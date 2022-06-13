Akkışla'da Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali

Akkışla’da ‘Festival Ağası’ seçilen Büyükkılıç, “El ele, gönül gönüle diyoruz. Hep beraber Akkışla’mıza hizmet etmeyi ibadet biliyoruz” dedi.

Kayseri’nin Akkışla ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla ‘Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali’ düzenledi. Üsküdar Yaylası’nda gerçekleştirilen festivalde, ‘Festival Ağası’ olarak seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanı ile birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Büyükkılıç, “Sizler bizleri seçiyor, bizlerin hizmet etmesini arzu ediyorsunuz. Bizler de sizlere layık olmak için gayret gösteriyoruz. Söz verirken çok düşünüyoruz, verdiğimiz sözü mutlaka hayata geçirmeliyiz. Burada yapılan hizmetleri birer birer sayacak değilim. Zaten bunlar bizim görevimiz. Bizim olmazsa olmazımız, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, inancımıza bağlı birliğimizi beraberliğimizi korumak suretiyle, Cumhuriyetimizi 100. Yılda 2023’e, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği anlayış ile 1453’ü 2053’e, Alparslan’ın Anadolu fethettiği anlayış ile 1071’i 2071’e taşıyacak anlayışta nesiller yetiştirmektir. İnsanlığın ümidi, mazlumların sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun anlayışına sahip çıkmak, bu anlayış içerisinde Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Bu ülke üzerine oyun oynamak isteyenlere fırsat vermesin. Onun dışında hizmetler yapılır, çünkü biz sizleri seviyoruz, sizlere layık olmak için hep birlikte çırpınıyoruz. Gençlerimizin isteği olarak bir yüzme havuzundan bahsettiler, onu yapmak bizim görevimizdir. İstedikleri her şeyi bu zamana kadar hayata geçirdik. El ele, gönül gönüle diyoruz. Hep beraber Akkışla’mıza hizmet etmeyi ibadet biliyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, kendisinin bir Türkmen çocuğu olduğunu, bu tarz festivallere çok önem verdiğini belirtti. Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise birlik ve beraberlikten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan’da hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Festivale, Büyükkılıç, milletvekillerinin yanı sıra Akkışla Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.