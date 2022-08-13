Sivasspor'un yeni transferi Keita sağlık kontrolünden geçti
DG Sivasspor'un yeni transferi Kader Keita, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
- 13.08.2022 11:08
- Güncelleme: 13.08.2022 11:08
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
DG Sivasspor’un yeni transferi Kader Keita, Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Sivasspor’un yeni transferi Kader Keita, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
21 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN