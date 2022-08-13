Hobi sektöre dönüştü, birçok aile bundan geçimini sağlıyor

Sivas’ta adeta hobiden sektör haline dönüşen Sivas güvercini birçok ailenin ekmek kapısı oldu.

Adeta hobiden sektör haline dönüşen Sivas Güvercini vatandaşların geçim kapısı oldu. Yurtiçi ve yurtdışından yoğun talep gören Sivas güvercinine kentte bacasız fabrika olarak bakılıyor. Yaklaşık 150 hane Sivas güvercininden elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor. Kendine has özellikleriyle dikkat çeken Sivas güvercini fiyatlarıyla da adından söz ettiriyor. Sivas Güvercinleri Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Haluk Karyağdı, güvercinin hobinin yanı sıra sektöre dönüştüğünü söyledi.

“İlimizde büyük bir güvercin turizmi var”

Haluk Karyağdı, kentte büyük bir güvercin turizminin olduğunu söyleyerek, “ Özellikle bu taklacı güvercinde ülkemizde Urfa, Mardin ve Sivas olmak üzere 3 yörenin kendine özgü güvercini var. Sivas güvercini bunların içerisinde en önde geleni, en güçlüsü en dayanıklısı ve en güzel hareket yapanıdır. Zaten güvercin camiasında bizleri cezbeden bu özelliklerdir. Bir Urfa güvercinin renk tonları açıktır. Bizim kuşlarımız mat ve pastel renklerdedir. Bütün güvercin camiasında Sivas göz dediğin zaman sarı göz yada mısır göz diyor. Özellikle yurt dışında Sivas güvercinine çok yoğun bir talep var. En büyük özelliklerinden sarıgöz pancar göz dediğinizde kime sorarsanız sorun otomatik olarak Sivas güvercini der” dedi.

“İlimizde bulunan bacasız bir fabrika diyebiliriz”

Karyağdı, Sivas güvercininin bacasız bir fabrika olduğuna değinerek, “Sivas’ta eskiden her iki evin birinde güvercin vardı. Önceden güvercin besleyenlere çok hoş gözle bakılmıyordu fakat günümüzde güvercin tamamen hobiden çıkarak sektöre dönüştü. İlimizde bulunan bacasız bir fabrika diyebiliriz. Sivas’ta güvercin besleyen arkadaşların tamamına yakınını tanırım ve sohbet ederim. Şuanda 150’ye yakın arkadaşımız sadece güvercinden elde ettiği gelir ile evini geçindiriyor. Yakın zamanda bir arkadaşım bir tane güvercini 25 bin liraya sattı. Bir arkadaşımızda yurt dışından gelen bir kardeşimize 40 bin liralık kuş sattı. Benim güvercinlerimde 40 yılın birikimi ve emeği var. İnşallah ihtiyacım olmaz fakat satarsam da ben bir kuşumu 50 bin liradan aşağıya satamam. Bu fiyatlara da yurt dışından isteyenlerde var” ifadelerini kullandı.