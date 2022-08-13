Hobi sektöre dönüştü, birçok aile bundan geçimini sağlıyor

Sivas'ta adeta hobiden sektör haline dönüşen Sivas güvercini birçok ailenin ekmek kapısı oldu.

PAYLAŞ
  • 13.08.2022 11:03
  • Güncelleme: 13.08.2022 11:03
Hobi sektöre dönüştü, birçok aile bundan geçimini sağlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta adeta hobiden sektör haline dönüşen Sivas güvercini birçok ailenin ekmek kapısı oldu.

Adeta hobiden sektör haline dönüşen Sivas Güvercini vatandaşların geçim kapısı oldu. Yurtiçi ve yurtdışından yoğun talep gören Sivas güvercinine kentte bacasız fabrika olarak bakılıyor. Yaklaşık 150 hane Sivas güvercininden elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor. Kendine has özellikleriyle dikkat çeken Sivas güvercini fiyatlarıyla da adından söz ettiriyor. Sivas Güvercinleri Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Haluk Karyağdı, güvercinin hobinin yanı sıra sektöre dönüştüğünü söyledi.

“İlimizde büyük bir güvercin turizmi var”

Haluk Karyağdı, kentte büyük bir güvercin turizminin olduğunu söyleyerek, “ Özellikle bu taklacı güvercinde ülkemizde Urfa, Mardin ve Sivas olmak üzere 3 yörenin kendine özgü güvercini var. Sivas güvercini bunların içerisinde en önde geleni, en güçlüsü en dayanıklısı ve en güzel hareket yapanıdır. Zaten güvercin camiasında bizleri cezbeden bu özelliklerdir. Bir Urfa güvercinin renk tonları açıktır. Bizim kuşlarımız mat ve pastel renklerdedir. Bütün güvercin camiasında Sivas göz dediğin zaman sarı göz yada mısır göz diyor. Özellikle yurt dışında Sivas güvercinine çok yoğun bir talep var. En büyük özelliklerinden sarıgöz pancar göz dediğinizde kime sorarsanız sorun otomatik olarak Sivas güvercini der” dedi.

“İlimizde bulunan bacasız bir fabrika diyebiliriz”

Karyağdı, Sivas güvercininin bacasız bir fabrika olduğuna değinerek, “Sivas’ta eskiden her iki evin birinde güvercin vardı. Önceden güvercin besleyenlere çok hoş gözle bakılmıyordu fakat günümüzde güvercin tamamen hobiden çıkarak sektöre dönüştü. İlimizde bulunan bacasız bir fabrika diyebiliriz. Sivas’ta güvercin besleyen arkadaşların tamamına yakınını tanırım ve sohbet ederim. Şuanda 150’ye yakın arkadaşımız sadece güvercinden elde ettiği gelir ile evini geçindiriyor. Yakın zamanda bir arkadaşım bir tane güvercini 25 bin liraya sattı. Bir arkadaşımızda yurt dışından gelen bir kardeşimize 40 bin liralık kuş sattı. Benim güvercinlerimde 40 yılın birikimi ve emeği var. İnşallah ihtiyacım olmaz fakat satarsam da ben bir kuşumu 50 bin liradan aşağıya satamam. Bu fiyatlara da yurt dışından isteyenlerde var” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
2 ilçede arazi toplulaştırması yapılacak

2 ilçede arazi toplulaştırması yapılacak

Kayserispor 3 puan istiyor

Kayserispor 3 puan istiyor

Kayserispor ile İstanbulspor 5. randevuda

Kayserispor ile İstanbulspor 5. randevuda

Kayserililer Perseid yağmurunu 2 bin 650 metreden gözlemledi

Kayserililer Perseid yağmurunu 2 bin 650 metreden gözlemledi

Kayserispor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayseri'de avukata bıçaklı saldırı

Kayseri’de avukata bıçaklı saldırı

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehir merkezinde termometreler 40 dereceyi gösterdi

Şehir merkezinde termometreler 40 dereceyi gösterdi

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Erciyes, yaz-kış vatandaşın uğrak yeri?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Erciyes, yaz-kış vatandaşın uğrak yeri?

DAHA FAZLA
Kayseri, Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Kayseri, Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor

Kayseri OSB, sanayicilerin sorunlarına sahip çıktı

Kayseri OSB, sanayicilerin sorunlarına sahip çıktı

Başkan Büyükkılıç'tan MÜSİAD Kayseri Şubesi'ne ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan MÜSİAD Kayseri Şubesi'ne ziyaret

Kanser hastalarını umutlandıran gelişme

Kanser hastalarını umutlandıran gelişme

Talas'ın vazgeçilmezi 'Antika Pazarı' hız kesmeden devam

Talas'ın vazgeçilmezi 'Antika Pazarı' hız kesmeden devam