ESOB, vatandaşa aşure ikramı yaptı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkrlar Odaları Birliği Başkanlığı Muharrem Ayı dolayısıyla aşure ikramı yaptı.

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  • 13.08.2022 10:16
  • Güncelleme: 13.08.2022 10:16
ESOB, vatandaşa aşure ikramı yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı Muharrem Ayı dolayısıyla aşure ikramı yaptı.

Cacabey Meydanında yapılan aşure ikramına Vali Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile birlikte vatandaş katıldı. Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk yaptığı açıklamada; "Paylaşmayı, dayanışmayı, kardeşliği simgeleyen Aşure Günü dolayısıyla esnaf ve sanatkârlarımız ile halkımıza aşure ikramında bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik çağrımıza ortak olan misafirlerimize teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza afiyet olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

Cacabey meydanında yapılan ikramda yaklaşık 3 bin 500 kişiye aşure dağıtımı yapıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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