Sivasspor'da Konya maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında deplasmanda İH Konyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

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  • 03.01.2022 18:55
  • Güncelleme: 03.01.2022 18:55
Sivasspor'da Konya maçı hazırlıkları başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 20. hafta maçında deplasmanda İH Konyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının sona ermesinin ardından 3 gün izin yapan Yiğidolar, bugün kulüp tesislerinde toplanarak 2022 yılının ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak saat 17.00’de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar antrenmanın bir bölümünde kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel yer almazken, yabancı sporcular ise bu akşam Sivas’a gelecek.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Konyaspor ile Sivasspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında 9 Ocak Pazar günü saat 13.30’da Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaşacak.

İHA

Kayseri Gündem
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