Rektör, Uslu öğrencilerle buluştu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kampüs Gençlik Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.

Yoğun bir katılım ve Kampüs Genç Ofisi Gençlik Lideri Ferhat Sevmez’in sunumuyla gerçekleşen programda öğrencilerin, merkez yerleşke, üniversitenin gelecek vizyonu, akademik gelişim ve birçok konuda kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak her zaman çağın gerekliliklerini yerine getirerek gerek fiziki gerekse akademik anlamda sürekli gelişme hedefinde olunduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu tüm öğrencilerin görüşlerinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek; kapısının öneri, talep ve görüşlere de her zaman açık olduğunu sözlerine ekledi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu son olarak ise programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek açıklamalarını sonlandırdı.