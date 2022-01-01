Sivas yeni yıla karla uyandı

Sivas'ta gece etkili olan kar yağışıyla Sivaslıları yeni yıla karla uyandı.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 01.01.2022 10:41
Sivas yeni yıla karla uyandı
Sivas'ta gece etkili olan kar yağışıyla Sivaslıları yeni yıla karla uyandı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta gece etkili olan kar yağışıyla Sivaslıları yeni yıla karla uyandı.

Sivas’ta, gece saatlerinde kar yağışı etkisini hissettirdi. Kentin bir bölümü, beyaz örtüyle kaplanırken Sivaslılar karlı bir yeni yıl sabahına gözlerini açtı. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserlerinin bir arada bulunduğu Cumhuriyet Meydanı’nda karla birlikte güzel görüntüler oluştu.

“Sivas’a kar yakışıyor”

Kar yağışından mutlu olduğunu söyleyen Ümit Kartal, Öncelikle yeni yılın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Yeni yıl bereketiyle beraber geldi. Sivas’a kar yakışıyor geleneğinde bu var. Soğuğa alışkın bir memleketiz biz. Eşimle beraber yeni yılın ilk karının keyfini çıkarmak için yollara düştük inşallah hayırla yağar. Sivas’ımızda su sıkıntımız var bu karla beraber inşallah bu sıkıntımızda gider diyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Mustafa Alan'dan Rektör Çalış'a teşekkür ziyareti

Mustafa Alan'dan Rektör Çalış'a teşekkür ziyareti

Berna Gözbaşı: '2022 yılında başarı çıtamızı yükselteceğiz'

Berna Gözbaşı: '2022 yılında başarı çıtamızı yükselteceğiz'

Gülsoy: 'KGGD olarak şehrimize katkı vermeyi sürdüreceğiz'

Gülsoy: 'KGGD olarak şehrimize katkı vermeyi sürdüreceğiz'

Başkan Öztürk'e ittifak ortağından teşekkür ziyareti

Başkan Öztürk'e ittifak ortağından teşekkür ziyareti

Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Yönetiminden Rektör Çalış'a Teşekkür Ziyareti

Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Yönetiminden Rektör Çalış'a Teşekkür Ziyareti

İtfaiye, 7 bin 230 yangın söndürdü

İtfaiye, 7 bin 230 yangın söndürdü

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

3
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

4
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

5
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Keykubat Mahallesi'nde yeni yollar açılıyor

Keykubat Mahallesi'nde yeni yollar açılıyor

Kayseri'de 2021 böyle geçti

Kayseri'de 2021 böyle geçti

DAHA FAZLA
Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri 325 kamera ile izleniyor

Kayseri 325 kamera ile izleniyor

Protokolden polis ve jandarmaya 'yılbaşı' ziyareti

Protokolden polis ve jandarmaya 'yılbaşı' ziyareti

Kayseri'de 'Mekke'nin Fethi' Programı düzenlendi

Kayseri'de 'Mekke'nin Fethi' Programı düzenlendi

Talas'ta hırsızlara göz açtırılmıyor

Talas'ta hırsızlara göz açtırılmıyor