Başkan Cabbar: 'Yeni bir yıla heyecanla giriyoruz'

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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  • 01.01.2022 10:30
  • Güncelleme: 01.01.2022 10:30
Başkan Cabbar: 'Yeni bir yıla heyecanla giriyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Cabbar mesajında; "Her yeni yıl, yeni bir başlangıçtır. Yeni umutları ve beklentileri de beraberinde getirmektedir. 2021 yılını acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakırken, içimizdeki büyük umutlar, beklentiler, coşku ve heyecanla hep beraber yeni bir yıla giriyoruz. Yaptığımız her işte olduğu gibi, geride kalan bir yılın da muhasebesini yaparken, 2022 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımları atmamız gerektiğini düşünmeli, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için, hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bizlerin, aynı ilçede yaşayan insanlar olarak, en önemli sorumluluğumuzun ’birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü olmak’ olduğunu düşünüyorum. Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte, el ele vererek beraber yaşamak, çalışmak ve daha çok üretmek bizi aydınlık geleceğe taşıyacaktır. 2022 yılının başta Develi’li hemşehrilerim olmak üzere tüm insanlık için sağlık, afiyet ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İHA

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