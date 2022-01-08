Sivas'tan Avrupa'ya balık ihraç ediliyordu, üretim azaldı

Alabalık ve Türk somonunun yetiştirildiği ve Avrupa'ya ihraç edildiği Sivas'ta, 2021 yılında kuraklık nedeniyle üretimde düşüş yaşandı.

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  • 08.01.2022 10:53
  • Güncelleme: 08.01.2022 10:53
Sivas'tan Avrupa'ya balık ihraç ediliyordu, üretim azaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Alabalık ve Türk somonunun yetiştirildiği ve Avrupa’ya ihraç edildiği Sivas’ta, 2021 yılında kuraklık nedeniyle üretimde düşüş yaşandı.

Denize kıyısı olmayan Sivas’ta üretilen Alabalık ve Türk somonu dünyanın çeşitli yerlerine ihraç ediliyor. Tecer Dağı’nda üretilen yumurtalar Suşehri ilçesinde ve Kayseri’de yetiştirilerek Türkiye, Avrupa ve Rusya’ya gönderiliyor. Öte yandan Sivas’ta 2021 yılında kuraklık nedeniyle balık üretiminde düşüş yaşandı. Kafes balıkçılığında 5’nci sırada olan Sivas üretim yapılamamasıyla 8’nci sıraya kadar düştü.

“4 bin 250 ton alabalık üretimi yapıldı"

Sivas Su Ürünleri Üreticileri ve Yetiştiricileri Birlik Başkanı Orhan Çakırer, ”Sivas’ta 4 bin 250 ton alabalık üretimi yapılmakta. Toplam Kayseri ve Sivas’ta ürettiğimiz yavru balıklar 170 milyon adet. Bu yavru balıkların Türkiye’den satılan balıkların yüzde 30’u yavru balık Sivas’tan gitmektedir. Türkiye’den dağılımı da Avrupa’ya olmaktadır. Bu sene Sivas’tan 4 bin 250 ton alabalık üretimi yapıldı. Avrupa’ya ve Rusya’ya ihraç edilmektedir. Bu yıl kuraklıkla beraber üretimimiz düştü. Hatta yavru üretimi yaptığımız alabalık işletmemiz de yumurta üretiminde Türkiye’de söz sahibiydi. Bu yıl üretimi yapamadı. Üretim yapamadı derken hiç üretim yapılmadı. Üretim yapılmayınca bu ihracata yansıdı. İhracata yansımasıyla beraber istihdamda da azalma meydana geldi" dedi.

Yüzde 30’u Sivas’ta üretiliyor

Çakırer, üretilen yumurtaların yüzde 30’unun Sivas’ta üretildiğini söyleyerek, “2019-2020 yıllarında 5’nci sıradaydı. Kafes balıkçılığında iki üç sıra gerileyerek 8’nci sıraya düştük.8’nci sıradayız şu anda Türkiye genelinde. Biz denizi olmayan bir yerdeyiz. Etrafımızda iller karasal iklim ama biz balık üretiyoruz. Türk somonunun başladığı yer Sivas. Bizim Tecer Dağındaki işletmemizde su sıcaklığımız sabit ve kalitesi yüksek. Burada ürettiğimiz yumurtalar verim olarak diğer yerlerde üretilenden çok daha fazla. Yüzde 70 yüzde 80 balığa dönüştürüyoruz. Bu ürettiğimiz yavruları Türkiye’nin genelinde satıyoruz. Burada çıkan yumurta Suşehri’ne ve Kayseri’ye giderek buradan Türkiye’ye dağıtılıyor. Türk somonu olarak da ihraç ediliyor. Üretilen yumurtanın yüzde 30’u Sivas’ta üretiliyor’’ dedi.

İHA

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