Kayserili Genel Müdür, MEB Bakan Yardımcılığı'na atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Milli Eğitim Bakanlığı Yardımcılığı'na Kayserili Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

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  • 08.01.2022 10:55
  • Güncelleme: 08.01.2022 11:00
Kayserili Genel Müdür, MEB Bakan Yardımcılığı'na atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak, yerine Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

NAZİF YILMAZ KİMDİR?

Yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz 1971 yılında Kayseri’nin Develi ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini Develi İmam Hatip Lisesi´nde (1988), lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde (1993) tamamladı. Lisans eğitimi sırasında hafızlık yaptı.

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'nda, doktora çalışmasını da Din Eğitimi Anabilim Dalı´nda "İmam Hatip Liselerinde Kur´an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı" adlı tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde tamamladı. Nazif Yılmaz 2 Ocak 2014 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak göreve başlamıştı.

BGC

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