Kayseri'de 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

PAYLAŞ
  • 08.01.2022 10:53
  • Güncelleme: 08.01.2022 11:15
Kayseri'de 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de meydana gelen 12 farklı hırsızlık olayında hırsızlık yaptığı belirlenen 9 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde kent genelinde 12 farklı hırsızlık olayında  hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda çalışma yapan ekipler, iş yerinden ve evden hırsızlık yapan Ü.B.'yi(36), 15 bin lira değerindeki Türk Telekom kablosunu çalan Y.M.Ç.(21), A.İ.(22) ve S.G.'yi (21), 6 bin lira değerindeki suç eşyasını satın alan Ö.D.'yi(30), evden 10 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan Y.Ü.'yü(32), camiden 3 bin lira değerindeki güvenlik kamerasını çalan Ş.Y.'yi, evden 110 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan Y.Ş. ve S.Ş.Ç.'yi,  marketten 30 bin lira değerinde sigara ve laptop çalan A.M. ve G.A.'yı düzenlediği operasyonla yakaladı.
 Şüphelilerin evinde yapılan arama sonucunda bulunan bazı çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli polis merkezine götürüldü.

BGC

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Öztürk başarılı kayakçıları tebrik etti

Başkan Öztürk başarılı kayakçıları tebrik etti

Mevcut Başkan Yavuz Ay yeniden başkan seçildi

Mevcut Başkan Yavuz Ay yeniden başkan seçildi

Kayserili Genel Müdür, MEB Bakan Yardımcılığı'na atandı

Kayserili Genel Müdür, MEB Bakan Yardımcılığı’na atandı

Dijitalleşen dünyada öğretmenin rolü tartışıldı

Dijitalleşen dünyada öğretmenin rolü tartışıldı

Motorine ve benzine zam

Motorine ve benzine zam

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

6
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benli: 'Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar hastaneye giderken karakoldan izin almalı'

Benli: 'Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar hastaneye giderken karakoldan izin almalı'

Sarıkamış şehitleri Kayseri'de anıldı

Sarıkamış şehitleri Kayseri'de anıldı

DAHA FAZLA
Büyükkılıç gençlerle buluştu

Büyükkılıç gençlerle buluştu

Ekonomist Ender Özerdem: 'Petrolün bu fiyatlarını sadece birkaç aile belirliyor'

Ekonomist Ender Özerdem: 'Petrolün bu fiyatlarını sadece birkaç aile belirliyor'

Kayserispor, Altay'ı konuk edecek

Kayserispor, Altay’ı konuk edecek

Abdülkadir Parmak Kayserispor yolunda

Abdülkadir Parmak Kayserispor yolunda

Tekden Giriş Sınavı'na yoğun ilgi

Tekden Giriş Sınavı'na yoğun ilgi