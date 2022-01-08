Kayseri'de 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de meydana gelen 12 farklı hırsızlık olayında hırsızlık yaptığı belirlenen 9 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde kent genelinde 12 farklı hırsızlık olayında hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda çalışma yapan ekipler, iş yerinden ve evden hırsızlık yapan Ü.B.'yi(36), 15 bin lira değerindeki Türk Telekom kablosunu çalan Y.M.Ç.(21), A.İ.(22) ve S.G.'yi (21), 6 bin lira değerindeki suç eşyasını satın alan Ö.D.'yi(30), evden 10 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan Y.Ü.'yü(32), camiden 3 bin lira değerindeki güvenlik kamerasını çalan Ş.Y.'yi, evden 110 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan Y.Ş. ve S.Ş.Ç.'yi, marketten 30 bin lira değerinde sigara ve laptop çalan A.M. ve G.A.'yı düzenlediği operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin evinde yapılan arama sonucunda bulunan bazı çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli polis merkezine götürüldü.