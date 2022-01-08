Dijitalleşen dünyada öğretmenin rolü tartışıldı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Eğitim Şurası'nda' bir sunum gerçekleştiren Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir, Kayseri İlim Hikmet Vakfı tarafından organize edilen 'dijitalleşen dünyada öğretmenin rolü' konulu bir toplantıda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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  • 08.01.2022 10:37
  • Güncelleme: 08.01.2022 10:50
Dijitalleşen dünyada öğretmenin rolü tartışıldı

Kayseri İlim Hikmet Vakfı'nın organizasyonu ile Anadolu Federasyonu Genel Başkanı Turgay Aldemir Kayseri’de öğretmenler ile buluştu.

Dijitalleşen Dünya’da Öğretmenin Rolü başlıklı konferans Anadolu Federasyonu Genel Başkanı Turgay Aldemir Bey'in katılımı ile MÜSİAD Kayseri Şubesi toplantı salonunda eğitimcilerle gerçekleştirildi.

Aldemir’in 'dijitalleşen dünyada öğretmenin rolü' konulu susnumundan sonra program katılımcıların soru ve cevapları ile devam etti.
Eğitimin ana öznelerinden biri olan öğretmenin değişimlere nasıl ayak uydurması gerektiği konularında değerlendirmelerde bulunan Aldemir, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen son eğitim şurasında sunduğu başlıklar ve önerilere dair bilgiler verdi. Ardından şuraya dair izlenimlerini aktardı. 
Öğretmen eğitiminde teknoloji kullanımının gerekliliği konularının ön plana çıktığı toplantıda öğretmenlerin eleştirel bakış açısından kurtularak kendi sorumluluğuna yoğunlaşması gerektiğinin de altı çizildi.

Haber Merkezi

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