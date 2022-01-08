Otobüs ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kamyonet ve otobüsün karıştığı kazada kamyonette bulunan 2 kişi ölürken otobüsteki 19 yolcu yaralandı.

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  • 08.01.2022 06:32
  • Güncelleme: 08.01.2022 06:32
Otobüs ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın İmranlı ilçesinde kamyonet ve otobüsün karıştığı kazada kamyonette bulunan 2 kişi ölürken otobüsteki 19 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Sivas’ınİmranlı ilçesi Gevernli köyü yakınlarında meydana geldi. Gaziantep’ten Trabzon istikametine giden Lüks Kahramanmaraş Turizm firmasına ait 46 KY 500 plakalı yolcu otobüsü karşı yönden gelen 50 ER 706 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan 2 kişi sıkışarak ağır yaralandı. 2 kişi İMAYKUT timlerinin yardımı ile çıkartıldı. Her 2 kişide kaldırıldıkları İmranlı devlet hastanesinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 19 yolcu ise yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
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