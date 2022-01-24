Sivas'ta bin 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bin 8 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivas ili genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bin 222 köyden bin 8’ine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapanan köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.