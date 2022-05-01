Sivas'ta 1 Mayıs kutlamaları

Sivas'ta 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, sendikalar, siyasi partiler ve bazı sivil toplum örgütleri tarafından kutlandı.

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  • 01.05.2022 14:17
  • Güncelleme: 01.05.2022 14:17
Sivas'ta 1 Mayıs kutlamaları
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, sendikalar, siyasi partiler ve bazı sivil toplum örgütleri tarafından kutlandı.

Sivas’ta 1 Mayıs kutlamaları dolayısı ile KESK’e bağlı sendikalar, siyasi partiler ve bazı sivil toplum örgütleri sabah Ethembey Parkı önünde toplanarak, pankartlar açıp sloganlar atarak kutlamaların yapılacağı Mevlana Caddesi’ne yürüdü. Kutlamanın yapılacağı alanda polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındığı görüldü. Katılımcılar kutlamanın yapılacağı alana tek tek aranarak alındı. 1 Mayıs etkinliklerinde hayatlarını kaybeden işçiler için 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan etkinlik, canlı müzik ve çekilen halaylarla sona erdi.

İHA

Kayseri Gündem
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