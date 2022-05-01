Baba Halisdemir'den 15 Temmuz kahramanı oğlunun kabrine ziyaret

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde Ramazan Bayramı öncesi ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

PAYLAŞ
  • 01.05.2022 14:02
  • Güncelleme: 01.05.2022 14:02
Baba Halisdemir'den 15 Temmuz kahramanı oğlunun kabrine ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci general Semih Terzi’yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabrinde Ramazan Bayramı öncesi ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Şehit Ömer Halisdemir’in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrine gelen çok sayıda ziyaretçi, Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir de oğlunun kabri başında dua etti. Oğlunun kabrini ziyaret ettiğini söyleyen Halisdemir, "Hem gururlu hem de hüzünlüyüm. Allah gani gani rahmet eylesin, oğlum çok değerli bir çocuktu, çok başarılı bir çocuktu. Vatan için, millet için, Türk milletine bir vatan bağışladığı için minnettarım" dedi.

Çocuklarıyla Manisa’dan gelerek şehidin kabrini ziyaret eden Murat Turgut, "Ömer ağabeyim gibi Fethi Sekinler ve ismini sayamadığım birçok şehitlerimiz olduğu sürece Türk milletinin her zaman bayrağımız dalgalanacaktır, ezanlarımız minarelerde yükselecektir. Çok şükür böyle evlatlar yetiştirecek analar babalar mevcut. Allah öyle evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Allah’ım bizlere de şehadeti nasip eder inşallah” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kadir Gecesi'nde kaçak ev yıkımına tepki

Kadir Gecesi'nde kaçak ev yıkımına tepki

Bayramlıklar Kocasinan Belediyesi'nden

Bayramlıklar Kocasinan Belediyesi'nden

Büyükşehir'in Çocuk Oyunları Sergisi bayramda da ziyaretçilerini ağırlayacak

Büyükşehir'in Çocuk Oyunları Sergisi bayramda da ziyaretçilerini ağırlayacak

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayserili hemşerilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyorum'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayserili hemşerilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyorum'

Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat iftarında partililerle bayramlaştı

Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat iftarında partililerle bayramlaştı

Başkan Yalçın'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Yalçın'dan Ramazan Bayramı mesajı

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

3
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

4
Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

5
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

6
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserililer bu bayram cevizli baklava tercih etti

Kayserililer bu bayram cevizli baklava tercih etti

Kayseri'de 'nöbetçi fırın' uygulaması yok

Kayseri’de ‘nöbetçi fırın’ uygulaması yok

DAHA FAZLA
Kayseri'de 1 Mayıs kutlandı

Kayseri'de 1 Mayıs kutlandı

Trabzonspor'un Şampiyonluğu Kayseri'de de kutlandı

Trabzonspor'un Şampiyonluğu Kayseri'de de kutlandı

Kayseri Gön Han'nda restore çalışmaları sürüyor

Kayseri Gön Han’nda restore çalışmaları sürüyor

Başkan Büyükkılıç'tan bayram boyu ücretsiz ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç'tan bayram boyu ücretsiz ulaşım müjdesi

Kayserili müzik öğretmeninden büyük başarı

Kayserili müzik öğretmeninden büyük başarı