Sivas'ta 'Z Yokuşu' sürücülerin kabusu oldu

SİVAS (İHA) – Sivas'ta ismini şeklinden alan 'Z yokuşu' neden olduğu kazalar ile sürücülerin korkulu rüyası oldu.

PAYLAŞ
  • 13.06.2022 10:07
  • Güncelleme: 13.06.2022 10:07
Sivas'ta 'Z Yokuşu' sürücülerin kabusu oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

SİVAS (İHA) – Sivas’ta ismini şeklinden alan “Z yokuşu” neden olduğu kazalar ile sürücülerin korkulu rüyası oldu.

Sivas’ta Merkez ilçeye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Gazi köyünün girişinde bulunan dik viraj köylüyü canından bezdirdi. İsmini şeklinden alan “Z yokuşu” yaşanan kazalar ve diğer problemler nedeniyle sürücülerin kâbusu oldu. Yük taşımacılığı yapan kamyonlar ve uzun araçlar bu yola girmiyor. Giren araçlar ise virajda kalıyor. Keskin ve dik virajlar kış aylarında ise kullanılmaz hale geliyor. Bir kez virajları kullananlar bir daha bu yola girmek istemiyor. Köy sakinleri özellikle uzun araçlar virajları aşamadığı için taşımacılıkta sıkıntı yaşadıklarını belirtip, yolun güzergahının değiştirilip virajlardan kurtulmak istiyor.

Tüm köy sakinleri mağdur

Köy sakinlerinden Rahmi Demir, ağır tonajlı ve uzun araçların yola giremediğini belirterek, “Bu yolun ismi ‘Z Yokuşu’. Burası dik ve virajlı bir yol olduğu için ağır tonajlı arabalar kesinlikle gelmiyor. Bir kez Gazi Köyüne yük getiren kamyon şoförleri bu yokuştan dolayı bir daha gelmiyor. Biz bu yolların tekrar yapılmasını istiyoruz. Buraya yük getirmek isteyen vatandaşlar sıkıntı yaşıyorlar. Bir kez buraya yük taşımak için gelen diğer gelmesinde 2 katı para istiyor. Diğer bağlantı yolunu kullanmak isteyenlerde fazladan 80 km yol yapıyor. Vatandaşlar bu durumdan çok mağdur oluyor. Bizler bu yolların yapılmasını istiyoruz” dedi.

“Z Yokuşu ölüm yokuşu olabilir”

Kış mevsimlerinde yaşadığı zorlukları anlatan Üzeyir Coşkun, “Çok dik ve virajlı olduğu için buraya ‘Z Yokuşu’ deniyor. Kış mevsimlerinde burada çok zor anlar yaşıyoruz. Buraya biraz kar yağdığı zaman hiçbir arabanın çıkma ihtimali yok. Yetkililerden biran önce buranın düzeltilmesini istiyoruz. ‘Z Yokuşu’ ölüm yokuşu olabilir” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nden KAYÜ Rektörüne ziyaret

Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nden KAYÜ Rektörüne ziyaret

Kayseri'ye rekor yağış

Kayseri'ye rekor yağış

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde inceleme

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde inceleme

Melikgazi'de yaz kursları başlıyor

Melikgazi'de yaz kursları başlıyor

Kayserispor'da Ömer Erdoğan bilmecesi

Kayserispor’da Ömer Erdoğan bilmecesi

Sarraf Gülderdi: 'Döviz bölgesine müdahale edemiyoruz, fiyatları durduramıyoruz'

Sarraf Gülderdi: “Döviz bölgesine müdahale edemiyoruz, fiyatları durduramıyoruz”

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Felahiye ve Yahyalı'ya ek bütçe

Felahiye ve Yahyalı’ya ek bütçe

MHP Kadın Kolları eski genel başkanı Şennur Şenel hayatını kaybetti

MHP Kadın Kolları eski genel başkanı Şennur Şenel hayatını kaybetti

DAHA FAZLA
Nihat Bozkurt, OSB başkanlık adaylığından çekildi

Nihat Bozkurt, OSB başkanlık adaylığından çekildi

YRP Başkanı Narin: 'Belediyecilik, park, bahçe ve tribüne oynamak değildir'

YRP Başkanı Narin: “Belediyecilik, park, bahçe ve tribüne oynamak değildir”

İYİ Partili Yücel: 'Açılışı yapmak AK Parti'ye, sorunları hatırlatmak bizlere kaldı'

İYİ Partili Yücel: “Açılışı yapmak AK Parti’ye, sorunları hatırlatmak bizlere kaldı”

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Vali Çiçek: 'Jandarma Teşkilatımız her alanda görevlerini başarıyla yerine getiriyor'

Vali Çiçek: 'Jandarma Teşkilatımız her alanda görevlerini başarıyla yerine getiriyor'