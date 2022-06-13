Ukrayna 'tuz' istiyor

Nevşehir'de yaklaşık 800 yıllık maden ocağından, yaklaşık 90 metre derinliğe inilip yılda 150 bin ton kaya tuzu çıkartılarak ekonomiye kazandırılıyor.

PAYLAŞ
  • 13.06.2022 09:52
  • Güncelleme: 13.06.2022 09:52
Ukrayna 'tuz' istiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de yaklaşık 800 yıllık maden ocağından, yaklaşık 90 metre derinliğe inilip yılda 150 bin ton kaya tuzu çıkartılarak ekonomiye kazandırılıyor.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy mahallesinde bulunan 800 yıllık madenden çıkarılan minerali yüksek kaya tuzu, yaklaşık 1000 metre uzunluğundaki tünelden yerin 90 metre altına inilerek çıkartılıyor. Tünel kazıcı iş makineleriyle kırılan kayaların içinden çıkarılan tuz, yer altından kamyonlarla çıkarılarak çeşitli işlemlerden geçiriliyor. Ebat ve kullanım alanına göre hazırlanan tuz, yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Yeraltı madeninde çıkan tuzlu su da borularla yer üstüne çıkartılarak belirli aşamalardan geçirildikten sonra tuz havuzlarında ve tuz serasında buharlaştırılıp tuz elde ediliyor.

‘2 buçuk milyar ton rezerv var’

Tuz madenini işletmecisi Suat Bilgin yaptığı açıklamada, “2006 yılında Maden İşleri Genel Müdürlüğünden ruhsatımızı alarak tuz çıkartmaya başladık. Bu bölgede 2 buçuk milyar ton rezerv var. Kaya tuzunun özelliği tamamen doğal olması, hiçbir sanayi atığının olmaması ve 84 mineral kalitede olmasıdır. Türkiye’de içerisine hiçbir kimyasal kullanılmadan üretilen tek tuz tesisiyiz” dedi. Tuzu yerin 90 metre adlından çıkarttıklarını söyleyen Bilgin, “Köstebek adı verilen makineler ile kırılan tuzlar kamyonlar ile eleme tesisine geliyor. Burada ebatlama işlemine tabi tutarız. Belli boy ve ölçere ayrılan tuzlar makinelerde işlendikten sonra yıkama ve fırınlama işlemine tabi tutuluyor. Sofralık ve granür olarak ayrılan tuzlar en son işlem olarak paketlenir” şeklinde konuştu.

‘Suyun tuz’unu çıkartıyorlar’

Tuz mağarasının içinde çıkan tuzlu suyu da değerlendirdiklerini söyleyen Bilgin, “Sıvı olarak yer üstüne çıkan suyu havuzlara aktararak buharlaşmasını sağlıyoruz. Su buharlaşarak havuzlarda sadece tuz kalıyor. Bu sistemle de göz tuzu elde etmiş oluyoruz" dedi.

‘Tuz serası kurdular’

Yer altından çıkan tuzlu suyu yer üstünde ve Türkiye’de ilk defa uygulanan tuz seralarına aktardıklarını söyleyen Bilgin, “Tamamen kapalı seralarda suyun buharlaşmasını sağlıyoruz. Bu sayede dışarıdan hiçbir katkı karışmamış oluyor. Belirli aşamalardan geçen tuzlu su en son olarak seralarda bulunan havuzlara gönderiliyor. Burada su buharla yok oluyor ve sadece havuzlarda tuz kalıyor. Seramızın içindeki doğal ısı 55-60 dereceyi buluyor" şeklinde konuştu.

‘Ukrayna tuz istiyor’

Yılda 150 bin ton tuz ürettiklerini söyleyen İşletme sahibi Suat Bilgin, yılda 25 milyon lira ekonomiye katkı sağladıklarını söyledi. Özellikle Almanya ve Hollanda’ya ihraç ettiklerini belirten Bilgin, “Son günlerde Ukrayna’dan talep gelmeye başladı. Rusya’nın Ukrayna’da bulunan tuz üretim tesislerini bombaladığı için Ukrayna’da tuz sıkıntısı var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki aylarda Ukrayna’ya da ihraç edebiliriz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nden KAYÜ Rektörüne ziyaret

Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nden KAYÜ Rektörüne ziyaret

Kayseri'ye rekor yağış

Kayseri'ye rekor yağış

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde inceleme

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde inceleme

Melikgazi'de yaz kursları başlıyor

Melikgazi'de yaz kursları başlıyor

Kayserispor'da Ömer Erdoğan bilmecesi

Kayserispor’da Ömer Erdoğan bilmecesi

Sarraf Gülderdi: 'Döviz bölgesine müdahale edemiyoruz, fiyatları durduramıyoruz'

Sarraf Gülderdi: “Döviz bölgesine müdahale edemiyoruz, fiyatları durduramıyoruz”

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Felahiye ve Yahyalı'ya ek bütçe

Felahiye ve Yahyalı’ya ek bütçe

MHP Kadın Kolları eski genel başkanı Şennur Şenel hayatını kaybetti

MHP Kadın Kolları eski genel başkanı Şennur Şenel hayatını kaybetti

DAHA FAZLA
Nihat Bozkurt, OSB başkanlık adaylığından çekildi

Nihat Bozkurt, OSB başkanlık adaylığından çekildi

YRP Başkanı Narin: 'Belediyecilik, park, bahçe ve tribüne oynamak değildir'

YRP Başkanı Narin: “Belediyecilik, park, bahçe ve tribüne oynamak değildir”

İYİ Partili Yücel: 'Açılışı yapmak AK Parti'ye, sorunları hatırlatmak bizlere kaldı'

İYİ Partili Yücel: “Açılışı yapmak AK Parti’ye, sorunları hatırlatmak bizlere kaldı”

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Vali Çiçek: 'Jandarma Teşkilatımız her alanda görevlerini başarıyla yerine getiriyor'

Vali Çiçek: 'Jandarma Teşkilatımız her alanda görevlerini başarıyla yerine getiriyor'