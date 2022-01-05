Sivas ilk ihracat tırını Kazakistan'a uğurladı

Sivas'ta firmalara ihracat kabiliyeti kazandırmak için kurulan şirket ilk ihracat tırını düzenlenen törenle Kazakistan'a yolcu etti.

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  • 05.01.2022 12:46
  • Güncelleme: 05.01.2022 12:46
Sivas ilk ihracat tırını Kazakistan'a uğurladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta firmalara ihracat kabiliyeti kazandırmak için kurulan şirket ilk ihracat tırını düzenlenen törenle Kazakistan’a yolcu etti.

Sivas Valiliği, Sivas Belediye Başkanlığı ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Sivas’ta üretim yapan firmalara ihracat kabiliyeti kazandırmak için kurulan şirket, ilk ihracat tırını Kazakistan’a yolcu eti. Mobilya yüklü tır düzenlenen törenle dualarla uğurlandı.

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, üretmek, yatırım yapmak ve ihracat yapmanın gerekliliğine değinerek, “Son bir haftadır sürekli yatırım diyoruz, üretim diyoruz ihracat diyoruz. İki gün önce bir heyetle Cumhurbaşkanımızla görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızda görüşmemizde ‘hedef ihracat, ihracat, ihracat’ dedi. Bu sözleri dua hükmüne geçti. Bizde hamdolsun Kazakistan’a ilk ihracat tırımızı gönderiyoruz. Üç kurumumuzun önderliğinde Organize Sanayi Bölgesinde kurduğumuz şirketin ilk meyvesi. Bunun arkasında büyük bir emek ve mücadele var. Kazakistan’da atım atılmayan yer kalmadı. Bu emeğin ilk meyvesini de almış olduk. Devamının artarak geleceğini söyleyebilirim.” Dedi.

Lokomotif olacak

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise yaptığı konuşmada kurulan şirketin firmalar için ihracat lokomotifi olacağını belirtip, “Bugün cidden Sivas için önemli bir gün. Hayırlı bir işin ilk meyvelerini uğurluyoruz. Rabbim hayırlı ve uğurlu etsin. Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Ticaret odamızın önderliğinde kurmuş olduğumuz şirket, ihracat yapabilecek güçte olan ama çeşitli nedenlerle ihracat yapamayan firmalarımıza öncü olacak, lokomotif olacak.” Şeklinde konuştu.

Kazakistan bir kapı olacak

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Mustafa Eken ise yaptığı konuşmasında, Kazakistan’ın diğer ülkelere açılan bir kapı olacağını belirten Kazakistan’a yapılan ilk ihracatın ardından diğer ülkelere yapılacak yeni ihracatlar gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

İHA

Kayseri Gündem
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