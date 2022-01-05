TFF'den Statlara Girişte Aşı Şartı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 180 günlük süreyi tamamlamasına rağmen hatırlatma aşısını olmayanların statlara alınmayacağını duyurdu. 

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  • 05.01.2022 12:46
  • Güncelleme: 05.01.2022 13:05
TFF'den Statlara Girişte Aşı Şartı

Tüm dünyada,  Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omikron varyantı Türkiye'de de etkili olmaya başladı. Bu nedenle önlemler artırılıyor. TFF, 180 günlük süreyi tamamlamasına rağmen hatırlatma aşısını olmayan vatandaşların statlara alınmaması yönünde bir karar aldı. Statlara girişlerde 3'üncü aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişilerde ise 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacak.

TFF stadyumlara giriş şartları hakkında yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi: "Tüm dünyada, özellikle de Avrupa'da Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omikron varyantı ülkemizde de etkili olmaya başlamıştır. Sağlık Bakanlığımızın, bizzat Sayın Bakanımızın ifadeleri ile önümüzdeki günlere dair beklentisi vaka sayılarının hızla artacağı yönündedir. O nedenle aşılanma ve uygun takvimle destek dozlarının (3 veya 4. dozlar) yapılması daha büyük önem taşımaktadır.

Bilindiği üzere karşılaşmalara seyirci olarak sadece aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup,  Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak) tamamlamış olan kişiler veya Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmektedir. 

Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır."

BGC

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