Sivas'ı temsil edecekler

Sivas Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, Okul Müdürü Enver Yıldız, öğretmeler; Nevzat Bulut, Hüseyin Ala ve Sevgi Ergan ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan’ı ziyaret etti.

Okul Müdürü Enver Yıldız; Aslan’a okulda yürütülen akademik ve mesleki çalışmalar ile işletmelerde mesleki eğitim ve Avrupa Birliği projeleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan, bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen Uluslararası Sivas Robot Yarışmasında Akıllı Teknolojiler Kategorisi Çevre Alanındaki projeleri ile üçüncü olan Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrenci ve öğretmenlerini tebrik eden Aslan, Şanlıurfa’da düzenlenecek Uluslararası MEB Robot Yarışmasına katılacak öğrencilere de başarılar diledi.

Aslan, öğretmen ve öğrencilerden yarışma için hazırlanan robot projeleri hakkında da bilgi aldı. Öğrenciler Aslan’a okulda hazırladıkları el yakması ahşap portre tabloyu hediye ederken Aslan da öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.