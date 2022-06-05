Karşıdan karşıya geçen gence araç çarptı
Kayseri'de karşıdan karşıya geçerken araç çarpan Y.K., ağır yaralandı.
- 05.06.2022 10:15
- Güncelleme: 05.06.2022 10:15
Kaza, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi, Papatya caddesinde meydana geldi. Y.K. isimli gence karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Y.K., hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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