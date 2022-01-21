Sivas dondu, havaya atılan su yere buz olarak düştü

Sivas'ta gece saatlerinde termometreler eksi 15 dereceyi gösterdi. Havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü.

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  • 21.01.2022 12:00
  • Güncelleme: 21.01.2022 12:00
Sivas dondu, havaya atılan su yere buz olarak düştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta gece saatlerinde termometreler eksi 15 dereceyi gösterdi. Havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Kentte günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava gece yarısı eksi 15 derecelere kadar düştü. Hissedilen hava sıcaklığı ise eksi 22 derece oldu. Hayat adeta buz kesti. Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen vatandaşlar havaya sıcak su serperek test etti. Havaya serpilen suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü görüldü.

“Farklı bir soğuk var’’

Havaya su atarak deneme yapan Yunus Yıldız, “Soğuğu anlatmak mümkün değil yaşamamız gerekiyor. Şuanda yaklaşık 2 dakikadır dışarıdayız ve kulaklarımı şuanda hissedemiyorum. Termometreler eksi 15 dereceyi gösteriyor ama hissedilen eksi 22 derece. Geçen yıllarda da yapmıştık. Ama bunu Şubat ayında yapmıştık Bu ayda bu soğukluk aslında normal değil. Farklı bir soğuk var. Kaynamış suyu havaya attık. Havada donduğunu gördük’’ dedi.

İHA

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