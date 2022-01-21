Kayseri'de 314 bin 736 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Kayseri'de bin 106 okulda okuyan 314 bin 736 öğrenci, bugün karnelerini alarak sömestr tatiline girdi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, bir okulda katıldığı karne dağıtım etkinliğinde yaptığı açıklamasında Kayseri'de yıl sonuna kadar yatırımları tamamlayarak 2023 yılında tekli eğitim sistemine geçileceğini söyledi.

PAYLAŞ
  • 21.01.2022 11:53
  • Güncelleme: 21.01.2022 12:08
Kayseri'de 314 bin 736 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bin 106 okulda okuyan 314 bin 736 öğrenci, bugün karnelerini alarak sömestr tatiline girdi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, bir okulda katıldığı karne dağıtım etkinliğinde yaptığı açıklamasında Kayseri’de yıl sonuna kadar yatırımları tamamlayarak 2023 yılında tekli eğitim sistemine geçileceğini söyledi.

Adviye-Ahmet Eminoğlu İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtma etkinliğine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik katıldı. Etkinlikte ilkokul öğrencileri protokolü ellerinde bayrak ve çiçeklerle karşıladı.

"Eğitim ve öğretimi aksatmamak için elimizden gelen yapacağız"

Törende bir konuşma yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, ”2021 - 2022 eğitim öğretim yılının 1. dönemini tamamlamış olduk. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz bu süreçte büyük bir fedakarlıkla, çocuklarımızın eğitiminin en iyi şekilde gerçekleşmesi için çalıştılar, gayret ettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizler Kayseri olarak, eğitim kalitemizin daha yukarılara çıkması için hem fiziki şartların iyileştirilmesi hem de rekabetçi bir ortamın oluşturularak eğitimde kaliteyi üst seviyeye çıkartmak için çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi eğitim alanında destekliyoruz ve onların her alanda çalışmalarına katkı veriyoruz. Belediyelerimizin de eğitim alanında yaptıkları çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerinin aksamadan devam etmesi için de pandemi döneminde her türlü tedbiri aldık. Bundan sonra da aynı şekilde tedbirlere uyarak eğitim ve öğretimimizi aksatmadan çalışacağız ve gayret göstereceğiz” dedi.

"Yatırımları tamamlayarak tekli eğitim sistemine geçeceğiz"

2022 yılının sonuna kadar eğitimde yapılan yatırımların tamamlanarak 2023 yılında Kayseri’de tekli eğitim sistemine geçileceğini söyleyen Vali Günaydın, “Bugün ilimizde 314 bin öğrencimiz karne heyecanı yaşıyor. 21 bin öğretmenimizin çalışması ve gayreti ile çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz. Çocuklarımızı az önce ifade ettiğim gibi rekabetin çok yoğun olduğu bir dünyada iyi yetişmesi, ülkemiz adına en güzelini ortaya koymaları için şimdiden yetiştiriyoruz. Onlara destek ve katkı veriyoruz. Olumlu şartların oluşturulması için de hep birlikte gayret gösteriyoruz. Bu konuda özellikle bakanlığımızın yatırımlarının yanında hayırseverlerimizin yapmış olduğu yatırımları da buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu güne kadar gerek eğitim, sağlık ve birçok alanda ilimize önemli yatırımlar yapan bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Hatırlarsanız bundan 3 yıl önce 2023 yılına girerken ilimizi tekli eğitime kavuşturalım diye bir çalışma başlatmıştık. Gerek belediyelerimiz, hayırseverlerimiz ve bakanlığımızın yatırımlarıyla inşallah bu hedefimize ulaşıyoruz. Kayseri’de eğitimde kaliteyi yükseltmek için de fiziki şartlarında düzeltilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda yatırımlarımızı bu sene sonuna kadar tamamlayıp, 2023 yılında tekli sistem eğitime geçmiş olacağız diye umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Hayırlı, huzurlu daha nice eğitim öğretim yılları diliyor, Kayserimizin birliğin beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir şehir olarak sürmesi dua ve temennisi ile cumanız mübarek oldun diyorum” dedi.

Etkinlikte Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç öğrencilere karneleri ile beraber çeşitli hediyeler takdim etti.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Öğrenciler tatili tatil gibi geçirmeli'

'Öğrenciler tatili tatil gibi geçirmeli'

Çocukların karne sevincine jandarma ortak oldu

Çocukların karne sevincine jandarma ortak oldu

Kayseri'de 153 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri'de 153 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Karne almaya giden öğrenciye otomobil çarptı

Karne almaya giden öğrenciye otomobil çarptı

Başkan Büyükkılıç, MÜSİAD yönetimini kabul etti

Başkan Büyükkılıç, MÜSİAD yönetimini kabul etti

Başkan Yalçın takımı yalnız bırakmadı

Başkan Yalçın takımı yalnız bırakmadı

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aile Hekimleriyle Psikiyatrik Acil Durumlar Toplantısı

Aile Hekimleriyle Psikiyatrik Acil Durumlar Toplantısı

Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri İl Temsilcisi Hakan Çoskunsu: 'Eğitim çalışanlarının can güvenliği yok'

Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri İl Temsilcisi Hakan Çoskunsu: “Eğitim çalışanlarının can güvenliği yok”

DAHA FAZLA
Tomarza'da kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı

Tomarza'da kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı

Başkan Çolakbayrakdar: 'Dönüşümle 764 aile kışı sıcak evinde geçiriyor'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Dönüşümle 764 aile kışı sıcak evinde geçiriyor'

3'üncü Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başladı

3'üncü Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başladı

Yağış durdu, Talas'ta kar temizliği başladı

Yağış durdu, Talas'ta kar temizliği başladı

Kayseri buz tuttu

Kayseri buz tuttu