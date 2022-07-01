Sivas Belediyesi şehir içi ulaşımı konforlu hale getiriyor

Sivas Belediyesi şehir içi trafiğinin yoğun olduğu Arap Şeyh Caddesi, Ahi Emir Caddesi, Eski Garajlar ve İtfaiye Sokak'ta altyapı, yol, kaldırım ve asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı.

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  • 01.07.2022 10:44
  • Güncelleme: 01.07.2022 10:44
Sivas Belediyesi şehir içi ulaşımı konforlu hale getiriyor
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Sivas Belediyesi şehir içi trafiğinin yoğun olduğu Arap Şeyh Caddesi, Ahi Emir Caddesi, Eski Garajlar ve İtfaiye Sokak’ta altyapı, yol, kaldırım ve asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı.

Şehir içi ulaşımı daha kolay ve konforlu bir hale getirmek için çalışan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin idaresindeki Sivas Belediyesi, alternatif yeni güzergâhlar oluşturarak mevcut yolların da standardını iyileştirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Arap Şeyh Caddesi, Ahi Emir Caddesi, Eski Garajlar ve İtfaiye Sokak’ta tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Hilmi Bilgin, Başkan Yardımcısı Levent Olgun ve ekiplerden bilgi aldı.

“Bu konu bizim kırmızı çizgimiz”

Trafiği rahatlatmak adına yeni projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Bilgin, “İhtiyaç duyulan her cadde ve sokağımızda sezonun açılmasıyla birlikte çalışmalarımıza başlıyoruz. Şehrin merkezinde bulunan ve araç yoğunluğu olan bu caddemizde geçmiş dönemlerde etrafında düzenleme çalışması yapılmıştı. Trafiğini rahatlatacak diğer caddelerimizde ise hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Buhara, Yavuz Selim, Hamit Kandur ve Yahyabey Caddesi’ne de ekiplerimiz hızlı bir şekilde girerek bayram sonuna çalışmalarını tamamlamış olacak. Tabi bu çalışmalarımız koordineli bir şekilde devam ediyor. Başta ÇEDAŞ olmak üzere doğalgaz şirketlerimiz ile irtibatlı olarak öncelikle altyapıyı tamamlayıp daha sonra üst yapıya geçiyoruz. Bölgemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Gelecek nesillerimize yeşil, sağlıklı, her caddesi ve sokağı doğayla iç içe bir Sivas bırakabilmek için kollarımızı sıvadık. Yeni yaptığımız cadde ve sokaklarımızda uygun olan her yeri nitelikli ağaçlarımızla süslüyoruz. Onları da mahalle sakinlerimize emanet ediyoruz. Cadde düzenlemesi yaparken bazı ağaçları kaldırmamız gerekiyor ya da hasta olan ağaçlarımızı kesmemiz gerekiyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve Üniversitemizde kurulan bir heyetin görüşü alınarak buna karar veriyoruz. Ancak muhakkak kaldırdığımız ağacın yerine de daha nitelikli ve sağlıklı ağaçlar dikiyoruz. Bu konu bizim kırmızı çizgimiz. Hassas olduğumuz, üzerinde durduğumuz bir konu. Tüm hemşehrilerimizin içi rahat olsun” dedi.

İHA

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