Büyükkılıç, Tomarza'da yurt temeli attı, dikimevinde incelemede bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesinde Kız Öğrenci Yurdu’nun temel atma törenine katıldı. Tomarza Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile faaliyete açılan dikimevinde incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Tomarza ilçesinde belediye ve hayırsever işbirliğinde yapımı kararlaştırılan Tomarza Meslek Yüksekokulu için 102 kişilik Kız Öğrenci Yurdu’nun temel atma törenine katıldı. Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve hayırsever Mevlüt Kahraman eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, Tomarza’da hayırsever Mevlüt Kahraman ve Tomarza Belediyesi işbirliğinde yapımına başlanan kız yurdu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Buraya gelen yavrularımız güvenli, temiz, pırıl pırıl bir ortamda eğitimlerini aldıklarında dua edecekler bu yurdu yaptırana, buna vesile olana diyecekler. Sizleri tebrik ediyorum. Kayseri’nin şanına yakışır bir şekilde Tomarza’mız da bundan nasibini alıyor” dedi.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise yurt ile Tomarza’nın da ülkenin de geleceğinin temelinin atıldığını dile getirerek hayırlı olsun temennisinde bulunarak teşekkür etti.

Burada böylesine bir yurdun olmasının çok önemli olduğunu ifade eden Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da yurdun inşasında emeği olan herkese, üniversite ve öğrenciler adına teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile faaliyete başlayan yaklaşık 150 kişilik istihdam kapasiteli kamu-özel yatırımı dikimevi tesisini ziyaret etti. Tomarza’da belediye ile özel sektör işbirliği ile yapılan ve Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklediği dikimevinde incelemelerde bulunan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak, istihdamı önemseyen bir şekilde kendilerinden talep edilen her konuda desteği esirgemediklerinin altını çizdi.

Yaklaşık 10 milyon TL’lik bir yatırımdan bahsettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda görüldüğü gibi 105 kardeşimiz burada evine ekmek götürecek şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Burada üretilen ürünlerin de ürün garanti olarak anında ilgili firmalara teslim ediliyor. Yeni bir bina, yeni bir yatırım, gerekirse onda da ‘biz varız’ diyoruz. Buranın sadece ekipmanı 3,5 milyon. Yaklaşık 10 milyonluk bir yatırım. Mütevazı görüntü ama önemli olan burada insanların evine ekmek götürmesi, aynı zamanda katma değer sağlamasıdır. Sizleri tebrik ediyor, teşekkür ediyor, Tomarza’mıza hayırlı olsun diyorum.”

El ele, gönül gönüle, birliğin, beraberliğin bereketini Tomarza’da görmekten keyif aldıklarını ifade eden Büyükkılıç, “Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 23 Temmuz’da Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri’ye teşrif ettiğinde toplu açılışın içerisinde değerlendirmek suretiyle Tomarza açısından, mütevazı gibi gözüken ama önemli yatırımı hayata geçirmiş olacağız” diye konuştu.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise ilçenin geleceğine ışık tutan, yatırım, üretim, istihdam diye yola çıktıkları bir projeyi daha hayata geçirdiklerini ifade ederek, 150 kişiye yakın Tomarzalının istihdam edileceğini söyledi. Tomarza’ya bu tesisin kazandırılması noktasında verdiği destekler dolayısıyla Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Başkan Şahin, tesisin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, incelemede dikimevini gezerek, çalışan personele kolaylıklar diledi.